A Solari le entusiasma debutar como técnico del América en el estadio Azteca

México, 7 ene (EFE).- El argentino Santiago Solari, entrenador del Águilas del América del fútbol mexicano, expresó este jueves su entusiasmo por debutar como técnico del equipo capitalino en el estadio Azteca, emblemático campo que ha sido dos veces sede mundialista.

Las Áquilas inician su participación en el torneo Clausura 2021 este sábado al recibir al San Luis, sucursal del Atlético de Madrid.

"Uno vive la grandeza del América cuando lo enfrenta y juega en ese estadio tan maravilloso (el Azteca) y esa afición increíble que ahora no la tendremos por motivo de la pandemia", dijo Solari en rueda de prensa.

Solari, de 44 años, recordó que durante su carrera como futbolista enfrentó en tres ocasiones al América, en dos de ellas visitó el Azteca, que ha visto levantar el trofeo de la Copa del Mundo al Brasil de Pelé y al Argentina de Diego Maradona.

"He enfrentado tres veces al América en mi carrera, una cuando era joven y jugaba en River Plate y otra con el Atlante; jugué dos veces en el Azteca. Ojalá pase pronto la pandemia para que los hinchas estén con nosotros, ahora pedimos su apoyo desde su casa porque son necesarios para conseguir los objetivos", añadió.

El oriundo de Rosario pidió humildad y trabajo a los futbolistas del América para con esa base obtener el título del Clausura 2021, que significaría la decimocuarta Liga en la historia de las Águilas.

"No hay otra forma de tener resultados positivos que con disciplina, orden, trabajo y paciencia, los resultados no son por generación espontánea", explicó el ex entrenador del Real Madrid.

Santiago Solari explicó que de los refuerzos que tendrá en el Clausura, el único que no trabajó al mismo nivel que el resto del grupo fue el peruano Pedro Aquino, quien aún sufre estragos tras enfermar de la covid-19.

"A los refuerzos los vi bien a todos, el grupo trabajó bien, incluso los que salen de lesiones trabajaron bien. Aquino es el que tiene una recuperación lenta por la covid", comentó el ganador del Mundial de Clubes con el Real Madrid.

Solari descartó hablar de las probables salidas de los colombianos Roger Martínez y Andrés Ibargüen, que según la prensa local están en calidad de transferibles.

"Hoy la plantilla que entrené en la pretemporada es la que tengo. Tenemos un partido importante el sábado en el inicio de la Liga y para él trabajamos con ritmo e ilusión", finalizó.