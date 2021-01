3-1. Olimpia toma ventaja ante el Motagua en semifinal del Apertura hondureño

Tegucigalpa, 6 ene (EFE).- El Olimpia dio un paso en firme en sus aspiraciones a disputar la "gran final" del torneo hondureño Apertura al vencer este miércoles por 3-1 al Motagua, en un clásico nacional en el que el equipo vencedor se vio muy favorecido por la defensa de su rival.

El Motagua no se había terminado de asentar en la cancha, cuando el Olimpia, al minuto 2, Jerry Bengtson, de cabeza, en el primer ataque de su equipo, lo ponía a ganar.

Una falla en la marca de la defensa central del Motagua le permitió a Bengtson cabecear a placer y anotar.

Un segundo error defensivo, en el segundo ataque del Olimpia, y Eddie Hernández ponía la pizarra 2-0, ante un Motagua que, aunque en el primer tiempo disparó seis veces al marco, no fue certero, como su rival.

Para agravar su situación, al 44, el defensa Marcelo Santos, presionado por un delantero del Olimpia anotó en su propia puerta en un intento de pasarle la pelota a su portero, Jonathan Rougier.

En el segundo tiempo el Motagua, que dominó el partido, hizo algunos ajustes en el medio campo y al 47 descontaba por medio de Rubilio Castillo, de penalti.

El juego fue intenso de principio a fin entre dos eternos rivales y vecinos de Tegucigalpa, que tienen en común ser los equipos de mayor afición en Honduras, los que más títulos han ganado y tener entrenadores argentinos.

Alentado por el descuento cuando recién comenzaba el segundo tiempo, el Motagua, que dirige el argentino-hondureño Diego Vázquez, se fue más al ataque en un intento de rescatar el juego ante un rival que se defendía bien y buscaba aumentar su ventaja al contragolpe.

El Motagua no le dio ventajas en defensa al Olimpia, que tiene como timonel a Pedro Troglio, que no llevó peligro a la portería de Rougier, pero en ataque no supo definir y al final perdió el juego y deberá remontar el próximo domingo si quiere llegar a la "gran final" con el Marathón que dirige el también argentino Héctor Vargas.

El partido de hoy fue mejor llevado por el Olimpia en el primer tiempo, y por el Motagua en el segundo.