Fernández Alà: "Si soy presidente habrá público en el Camp Nou en marzo"

Barcelona, 31 dic (EFE).- El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Lluís Fernández Alà (Barcelona, 1967) asegura que, si el 24 de enero gana las elecciones, en marzo volverá el público al Camp Nou gracias al protocolo 'BARÇA-COVIDfree' que ha elaborado con el epidemiólogo Oriol Mitjà.

En entrevista concedida a EFE, Fernández Alà explica que se harían tests antígenos entre los espectadores antes de cada partido y que se empezaría con un aforo de 25.000 personas.

Pregunta: Su precandidatura dice que es la única capaz de acabar con los 'ismos' del barcelonismo. ¿Es malo que haya pluralidad en la forma de entender el club?

Respuesta: Más que acabar con los 'ismos' queremos que sepan convivir. Hasta ahora los 'ismos' han demostrado que no saben convivir porque están enfrentados. Esto no es nada bueno para el Barça. La pluralidad evidentemente que es buena, pero todo el mundo debe entender que el Barça está por encima de todo. Si pones por encima tu 'ismo' la cosa no funciona y es lo que ha pasado durante los últimos años.

P: Relacionado con estos 'ismos', siempre se habla de las bolsas de votos que tiene cada uno. Ahora parece que no hay un precandidato definido para alguno de ellos. ¿Son estos votos los que deben conseguir los precandidatos nuevos como usted?

R: Nosotros vemos cada día a muchos socios y te puedo asegurar que la gran mayoría no es de nadie. Sí que se dice que Laporta tiene unos 15.000 votantes y antiguamente Núñez tenía unos 25.000. Pero estamos hablando de 110.000 socios con derecho a voto. Y nosotros vamos a buscar muchos socios como, por ejemplo, los 45.000 que están pagando una cuota y no tienen asiento en el Camp Nou, los cuales considero que están maltratados porque sus condiciones son muy poco ventajosas. Nosotros vamos a buscar esta bolsa de votos que no es de ningún 'ismo' en concreto. Aunque tengo que decir que también hemos convencido a algún 'laportista' que le gustaba el Laporta del 2003 y que ahora considera que lo más parecido a aquello somos nosotros.

P: En una entrevista reciente con EFE, precisamente Laporta explicó que tiene previsto hacer una emisión de bonos entre todos los barcelonistas del mundo para conseguir liquidez a corto plazo. Usted le respondió que no es exactamente lo que necesita el Barça y prefiere un 'blockchain' para financiar el Espai Barça.

R: Su idea no es tan buena como la nuestra, pero no está mal.

P: ¿Por qué es mejor la suya?

R: Porque es una idea que llevamos trabajando mucho tiempo y los bonos tienen unos intereses más altos. Laporta debe explicar muy bien su idea. En su momento, la construcción del Camp Nou se gestionó de dos maneras: una buena y una mala. La mala fue la venta de Luis Suárez, la estrella del momento, y la buena fueron los bonos del Banco Santander. Nosotros lo que planteamos es que en vez de ir a un fondo de inversión como Goldman Sachs consigamos el dinero mediante los socios y aficionados. Pero no a fondo perdido, sino como una forma de inversión. Así el rendimiento económico se lo quedarán los barcelonistas y no Goldman Sachs. Si muchos aficionados ponen 1.000, 2.000 o 5.000 euros...

P: ¿Entonces su 'blockchain' también se abriría a todos los aficionados del mundo como los bonos de Laporta?

R: Sí. Es que nosotros esto lo dijimos antes que él. Lo debe haber leído o quizá ya lo tenía en la cabeza. Nosotros queremos abrirlo a los 350 millones de seguidores del Barça. Solo que el 1% de ellos ponga cada uno 2.000 euros estaríamos hablando de 700 millones. Además, si vienen épocas complicadas como una pandemia será mucho mejor renegociar con el socio que con un fondo de inversión, el cual tiene el peligro de que te obligue a convertirte en una sociedad anónima.

P: ¿Su 'blockchain' irá dirigido tan solo al Espai Barça?

R: Sí, se podría financiar todo el Espai Barça con el 'blockchain'.

P: En cambio, Laporta utilizaría la emisión de bonos para conseguir liquidez a corto plazo dejando de lado la financiación del Espai Barça.

R: Podría estudiarse que nuestro 'blockchain' fuese más allá del Espai Barça. Pero antes queremos hacer una auditoría para conocer exactamente la situación económica del club. Nosotros consideramos que se puede mejorar en un 20% la construcción del Espai Barça y en un 35% el mantenimiento. Si en el 'blockchain' recaudamos una cifra superior al dinero necesario para el Espai Barça una posibilidad es que lo podamos utilizar para tener más solidez económica.

P: ¿Qué opina sobre propuestas como tirar el Camp Nou al suelo para hacer uno nuevo o ir a jugar a Montjuïc durante un tiempo?

R: Considero que no hace falta. La propuesta actual del Espai Barça no la vemos mal, pero es cara y la forma de financiación se puede mejorar mucho.

P: ¿Tiene preparada alguna 'bomba' informativa durante la recogida de firmas para contrarrestar el hecho de ser una cara nueva en el entorno azulgrana?

R: Para nosotros el proyecto con el epidemiólogo Oriol Mitjà es una 'bomba', la más grande de la campaña, y ha pasado un poco desapercibida para los medios. Otro precandidato hace esto y sería primera página en los periódicos.

P: ¿Cómo surgió el proyecto 'BARÇA-COVIDfree'?

R: En los encuentros que tenemos con los socios y las peñas nos han hecho llegar la inquietud de querer volver al Camp Nou y nosotros analizamos cómo se podría hacer. Hablamos con Oriol Mitjà y a él le gustó mucho que nuestra candidatura fuera independiente y no tuviese detrás a ningún partido político. Colaborará con nosotros hasta el 24 de enero y ahora estamos trabajando para poder hacer tests antígenos en nuestras sedes.

P: ¿Y cómo podrá regresar el público al Camp Nou?

R: Mitjà ha hecho un informe muy técnico para poder volver al campo en marzo haciendo tests antígenos antes de cada partido. Podrían entrar unos 25.000 espectadores.

P: ¿Entonces si usted es presidente podrá entrar público en marzo en el Camp Nou?

R: Sí, así es.

P: ¿Ha hablado con la Secretaria General de l'Esport y con el Consejo Superior de Deportes?

R: Lo estamos hablando con LaLiga también y nos han escuchado con mucho interés, porque la iniciativa procede de alguien de prestigio como Oriol Mitjà. Además, este proyecto no solo sería para el Barça, sino que podría servir para el resto de los equipos de LaLiga. Sería extraño que tan solo hubiese público en el Camp Nou. Evidentemente las administraciones tendrían que dar el visto bueno.

P: ¿Qué le parece el 'Barça Corporate'?

R: Mal, porque pones en peligro activos del Barça al dejar un 49% a un socio externo. Se debe renegociar y por suerte este acuerdo se puede tirar para atrás. Lo reestudiaremos.

P: ¿Y la Superliga Europea?

R: Este proyecto depende de lo que digan el resto de clubes y de cómo lo haces compatible con las ligas domésticas. Entiendo que sustituiría a la 'Champions' y sería como la Euroliga de baloncesto, lo cual provocaría que hubiesen más partidos europeos. Sería más atractivo para el espectador, pero no queremos una Superliga Europea cerrada y esta pasaría por reducir la Liga a 16 equipos como mucho. Si el proyecto tira hacia adelante el Barça debe estar allí.

P: ¿Qué le pareció lo que dijo Leo Messi sobre su continuidad en la entrevista con Jordi Évole?

R: Me quedo con la esperanza de que él está dispuesto a escuchar al nuevo presidente y que este lo puede convencer. Ojalá seamos nosotros porque tenemos un proyecto que estamos seguros de que le gustará. Además, Messi resaltó que faltaba gente de la casa en el primer equipo y una de las premisas principales de nuestro proyecto es la apuesta por La Masia. Seguro que a Messi le gustará el regreso a La Masia de Albert Benaiges y también nuestro secretario técnico. (vídeo)