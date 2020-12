Un derbi para cambiar de año y de rumbo

Bilbao/San Sebastián, 30 dic (EFE).- El Athletic y la Real Sociedad se miden este jueves en un derbi vasco en San Mamés que, al ser el día de Nochevieja, servirá seguro para cambiar de año y que ambos equipos esperan que les varíe también del rumbo que llevan últimamente.

En el caso de la Real un simple ajuste terminar con la racha de nueve partidos sin ganar que encadena y seguir en la parte más alta de una clasificación de LaLiga que llegó a liderar con el fútbol creativo y combinativo que propone el renovado Imanol Alguacil.

En el del Athletic un viraje de mayor calado. Un cambio que le dé regularidad en el rendimiento y un fútbol más ambicioso y atractivo que le enfile definitivamente hacia la zona europea de la tabla y, de paso, cierre el debate sobre el Gaizka Garitano que ha marcado la primera vuelta y que, ni mucho menos, se ha cerrado.

En ese sentido, si un triunfo siempre es reparador y estimulante, el logrado en el más clásico de los derbis vascos lo es más aún.

Para buscar esa victoria que podría suponer un punto de inflexión en la temporada, Garitano ha sufrido la baja a última hora por lesión de Yeray Álvarez, uno de los jugadores más en forma del conjunto vizcaíno. Al bravo central de Barakaldo le relevará el internacional Unai Nuñez, un sustituto de garantías.

Por contra, el de Derio podrá contar con Asier Vilallibre y Alex Berenguer, recuperados de los problemas físicos que los tenían en duda hace unos días. Con ellos, el técnico vizcaíno podría volver al ataque habitual del que ha tirado en las últimas jornadas tras decidir dejar de inicio en el banquillo a Raúl García.

Un cuarteto en el que estarían acompañados por el capitán Iker Muniain e Iñaki Williams en la banda derecha.

Aunque también cuentan con opciones para las bandas Oscar de Marcos, titular en las dos últimas salidas, por las rotaciones en el Bernabéu y la baja de Villarreal de Villalibre, y el joven Jon Morcillo; así como el propio Raúl para los puestos más centrados.

La mayor duda en la alineación bilbaína está en el doble pivote. Aunque parte con ventaja la pareja Unai Vencedor-Mikel Vesga, también tienen posibilidades el más clásico Dani García y Unai López. Los dos, por cierto, con pasado en la cantera de Zubieta.

Lo que está claro en el Athletic es su defensa, aún con la baja de Yeray. A Nuñez le acompañarán Unai Simón, bajo palos, y Ander Capa, Íñigo Martínez y Yuri Berchiche en la línea de cuatro.

La Real Sociedad, por su parte, aunque no podrá contar con David Silva, tratará de cerrar el año y acabar con su mala racha en el mejor escenario posible para resurgir: San Mamés.

El entrenador de la Real, Imanol Alguacil, confía en recuperar definitivamente a su mejor hombre y máximo goleador, Mikel Oyarzabal, lesionado el 3 de diciembre con una dolencia que parecía menor pero que le ha impedido jugar justo al tiempo en el que su equipo, con la baja también de Silva, entró en barrena en sus resultados.

Todo indica que el delantero eibarrés estará en el once porque su presencia otorga siempre un plus en un derbi, al que no llega Silva, que presenta una lesión muscular de grado 1 y que estará de baja al menos otros diez días.

Los donostiarras atraviesan una racha muy negativa, no han ganado en los últimos 9 partidos entre la Liga Europa y la competición nacional y llegaron a este pequeño descanso navideño con tres derrotas consecutivas que han dejado dudas entre los aficionados.

Sobre todo la derrota contra el Levante, ya que perder ante Barcelona y Atlético, sus otros dos verdugos, entra dentro de lo probable.

Ahora, a pesar de las bajas, los blanquiazules pueden oponer un once de muchas garantías, en el que la punta de ataque vuelve a generar debate, ya que aspiran al puesto el brasileño Willian José y el sueco Isak.

Portu cuenta con muchas opciones de ser titular por la ausencia de belga Januzaj, mientras que, tras la baja de última hora de Aritz Elustondo por problemas en un tobillo, parece fija la pareja de centrales Zubeldia-Le Normand.

- Alineaciones probables:

Athletic: Unai Simón; Capa, Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri; Vencedor, Vesga; Williams, Muniain, Berenguer; y Villalibre.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Guevara, Merino; Portu, Isak y Oyarzabal.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Árbitro VAR: José Luis González González (Comité de Castilla y León).

Campo: San Mamés.

Hora: 14:00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Athletic (11º; 18 puntos): Real Sociedad (3º; 16 puntos)

La clave: Choque de estilos. La presión y la intensidad del Athletic contra el juego creativo y combinativo de la Real. El que imponga el suyo tendrá mucho ganado.

El dato: Regresos importantes. En la Real, Oyarzabal, su jugador bandera y sin el cual encadena una mala racha de resultados; en el Athletic, Villalibre, que simbolizó la revolución inacabada de Gaizka Garitano cuando decidió refrescar un equipo seco de juego.

La frase: Iñaki Williams: "Tenemos que someter a la Real a una presión asfixiante".

El entorno: No es un buen momento para la afición rojiblanca, que está descontenta con el fútbol de su equipo, cuestiona continuamente a Gaizka Garitano y tumbó el domingo en la Asamblea anual las cuentas y proyectos del presidente Aitor Elizegi.