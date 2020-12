Mario González, potencia y goles en la Liga Portugal

Lisboa, 30 dic (EFE).- El delantero español Mario González se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga Portugal al servicio del Tondela, en el que juega cedido por el Villarreal, gracias a su capacidad goleadora y por la potencia que imprime en la zona ofensiva.

En una entrevista con la Agencia EFE, el extremo zurdo de 24 años recuerda los dos años (infantil y cadete) que estuvo en el Atlético de Madrid tras fijarse en él José María Amorrortu, donde coincidió con Rodrigo (Manchester City) o Lucas Hernández (Bayern), y las nueve temporadas que lleva en el Villarreal, club que lo fichó cuando era juvenil de primer año.

En la categoría juvenil de División de Honor fue el máximo goleador y el 23 de enero de 2013 debutó con la selección española sub-17.

Las lesiones no le han dejado tener la regularidad que hubiera deseado y recuerda cómo Marcelino fue el que le dio la gran oportunidad de jugar en el primer equipo e, incluso, debutó en la Liga de Campeones en un partido contra el Mónaco el 17 de agosto de 2016.

El año pasado jugó cedido en el Clermont francés, pero la competición se truncó por la COVID-19 y esta campaña, tras hacer la pretemporada con el Villarreal, Emery accedió a que se fuera cedido al Tondela que entrena Pako Ayestarán.

Los cinco primeros partidos no los jugó por lesión y también se perdió una jornada por COVID-19, por lo que en los cinco encuentros que ha disputado lleva tres goles, dos de ellos al Oporto.

Pregunta: Uno de los mejores goles de la temporada lo marcó contra el Santa Clara.

Respuesta: Fue un gol bonito, sí, pero hay que destacar la jugada que hizo el equipo. Pero sí, fue un buen gol.

P: Sensaciones en el Tondela.

R: La clave es la humildad, estamos en un pueblo de 4.000 habitantes, en el equipo no tenemos ninguna estrella y todo pasa por el trabajo, el sacrificio, ser solidarios. Hay equipo y si ponemos de nuestra parte todos podemos hacer grandes cosas para estar entre los diez primeros, por qué no, hay que creerlo y trabajarlo. Estoy de acuerdo con la filosofía de Ayestarán y el presidente David Belenguer de no conformarnos con no descender.

P: Sus retos en esta campaña.

R: Vengo a aquí a hacer las cosas bien, a aportar todo lo que pueda a este club que me ha dado la oportunidad de jugar en primera y a acabar lo más arriba posible. Luego ya se verá. En el Villarreal hay mucho nivel arriba.

P: 24 años y toda una vida dedicada al fútbol.

R: Yo nací en Burgos y empecé jugando en el equipo de fútbol sala del colegio. Y como mi tío era entrenador del Villarcayo (pueblo de Burgos del que son sus padres) jugué un torneo con el equipo del pueblo, fui máximo goleador y me fichó el Burgos. En benjamín, alevín y hasta infantil de primer año me fue muy bien en el Burgos.

P: ¿Y cómo se fraguó el fichaje por el Atlético de Madrid?

R: En un torneo con el Burgos que se jugó en Bilbao -era infantil de primer año-, José María Amorrurtu (director de la cantera del Atlético) se fijó en mí, pero mi madre no quiso y me quedé en el Burgos. Aunque jugué con el Atlético algún torneo de Navidad y Semana Santa y lo hacía muy bien. Y ya en infantil de segundo año mi madre sí me dejó.

P: Y deja la familia con 12 años.

R: Sí, me fui a vivir a una residencia a Villaviciosa de Odón y allí estaba con jugadores que hoy están en equipos de elite como Luchas Hernández, Rodrigo, etc.

P: ¿Cómo fue la experiencia?

R: El primer año, bien, hice goles, jugué partidos, aunque no era titular indiscutible. El segundo año (cadete de primer año) no me fue muy bien, el entrenador no contó conmigo y mi familia y yo decidimos regresar al Burgos.

P: ¿Y cómo surgió la nueva oportunidad con el Villarreal?

R: Con 16 años fui el capitán del Campeonato de Selecciones de España, que yo jugué con Castilla y León. Hice muy buenas fases y 4 ó 5 equipos de primer nivel me hicieron ofertas y tomé la mejor decisión, que fue la de fichar por el Villarreal. El primer año en el Villarreal (jugo en el Roda juvenil de División de Honor) fue todo una maravilla, acabé máximo goleador de la liga y me convocó la selección de España sub-17. Luego renové con el Villarreal y jugué en el equipo C (3ª División).

P: El punto de inflexión, la temporada 2016-2017 con Marcelino.

R: Estaba Marcelino en el primer equipo y me subió para hacer la pretemporada. Debuté en 'Champions' (fase previa) contra el Mónaco en agosto de 2016, con mis padres y mi abuela en la grada. Ese año jugué con el primer y segundo equipo del Villarreal.

P: Fueron tres años seguidos en el Villarreal-B.

R: Sí, tras tres temporada seguidas, decidimos que lo mejor era salir y la pasada temporada jugué cedido en el Clermont francés y ésta, tras hablar Pako y Emery, me vine cedido al Tondela.

P: ¿Le ha sorprendido la Liga Portugal?

R: Hay jugadores de muy alto nivel, no es fácil.

Carlos García