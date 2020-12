Ronald Koeman: "Merecimos ganar, hicimos lo necesario"

Barcelona, 29 dic (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que su equipo "mereció ganar" e hizo "lo necesario" después de empatar (1-1) en LaLiga Santander ante el Eibar en el Camp Nou.

"Ellos solo han chutado a puerta una vez. Creamos ocasiones, pero no marcamos el penalti y luego tuvimos un error en defensa. Lo hicimos bien, trabajamos duro, pero nos está pasando esto muchas veces", añadió el técnico holandés.

Koeman consideró que si el Barcelona se hubiese puesto por delante con el penalti (que falló Braithwaite) "el equipo hubiera estado más seguro, pero hay que marcar".

De todas maneras, el entrenador holandés reconoció que "en la primera parte" su equipo "tuvo problemas de salida de balón" y no buscó "suficiente a la gente entre líneas ni la posibilidad de pasar el balón en profundidad a Braithwaite". Koeman admitió: "No sé por qué no se ha hecho".

En el segundo tiempo el Barcelona pasó de jugar con un 3-5-2 a hacerlo con un 4-3-3. Según el técnico, lo hizo "para generar más juego". Y añadió que "un error" (el de Ronald Araujo) les "costó un gol", aunque puntualizó que "no se puede culpar a nadie y que todo el mundo puede fallar".

Respecto a Dembélé, que salió en el descanso después de superar su lesión y que fue el autor del gol ante el Eibar, Koeman consideró que "es un jugador muy importante por su velocidad en banda" y reconoció "estar contento con él".

En general, explicó que a su equipo "le cuesta marcar" y que "los errores individuales han costado muchos puntos" al Barcelona.