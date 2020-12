Xavier Vilajoana: "Si en estas elecciones hay algún continuista es Laporta"

Barcelona, 29 dic (EFE).- El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana (Barcelona, 1973) considera que si hay algún aspirante al trono azulgrana que sea continuista en estas elecciones ese es Joan Laporta, porque en 2003 entró en el club junto con Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y los tres son los últimos presidentes de la entidad.

Además, en una entrevista con EFE, Vilajoana explica que las propuestas de Agustí Benedito y Joan Laporta de hacer un nuevo estadio desde cero demuestran poco estudio del asunto.

P: En una reciente entrevista con EFE, Laporta explicó que si es presidente tiene previsto emitir bonos para resolver la situación económica del club a corto plazo. ¿Qué le parece?

R: Normalmente una de las finalidades de los bonos es pasar un préstamo del corto al largo plazo. Pero el Barça esto ya lo ha hecho mediante refinanciaciones ICO, como el 90% de las empresas de este país. Y se tendría que ver cómo la Comisión Nacional del Mercado de Valores valoraría estos bonos. Es una incógnita. Además, considero que no se debe tocar el bolsillo del socio para solucionar la economía del club. Cuando la pandemia afloje las previsiones de ingresos volverán a ser muy buenas.

P: Laporta no habló solo de emitir bonos para los socios, sino que estos se ofrecerían a los seguidores azulgranas en general.

R: Es igual, al final es pedir derramas a socios y aficionados. Quien no sea 'culer' no tiene mucho sentido que compre un bono del club. Y hay que recordar que Laporta ya subió los abonos un 60% cuando fue presidente. Lo que debe hacerse es una reducción de gastos de la masa salarial derivada de una política deportiva realizada con sentido.

P: En el presupuesto que hizo para este curso la junta directiva de Bartomeu, en la que usted estaba, los ingresos previstos fueron de 828 millones de euros. ¿Se podrán cumplir?

R: Ahora nos estamos empezando a vacunar; habrá que ver si en marzo podrá comenzar a haber público en el Camp Nou como contemplaba el presupuesto. Además, hay otras fuentes de ingresos, como el 'Barça Corporate', y nuevos patrocinadores que quieren apostar por el Barça.

P: Usted pretende remodelar el Camp Nou de forma prioritaria y Agustí Benedito no quiere tirar adelante el Espai Barça, sino construir un nuevo Camp Nou desde cero, en el mismo lugar o en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Más tarde, Laporta expuso su intención de tirar al suelo el estadio azulgrana para construir uno nuevo. ¿Qué le parecen las propuestas?

R: Escuché a Benedito y leí a Laporta. Lo primero que hay que hacer es informarse. En Barcelona existen diferentes grados de protección de los edificios históricos: A, B, C y D. El Camp Nou es de protección C, así que a no ser que haya ruina o aluminosis, deben mantenerse la estructura y los elementos principales. Hoy mismo el Camp Nou no se puede tirar al suelo.

El cemento aluminoso es posterior a la época en la que se construyó el Camp Nou. Pero es que, además, si se tirara al suelo y se construyera uno nuevo, por un tema de normativas actuales las pendientes de las graderías deberían ser menos pronunciadas que las actuales. Esto implicaría que no se pudiese llegar a los 105.000 espectadores, sino que nos quedaríamos con unos 70.000. Porque si se quisiera llegar a la cifra inicialmente prevista en la remodelación del Camp Nou tendría que ocuparse mucha más parcela y esto implicaría una nueva modificación del Plan General. Lo cual echaría por tierra todos los acuerdos a los que se ha llegado con la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona y los vecinos.

P: Usted, en cambio, propone ir a jugar al Estadi Olímpic Lluís Companys mientras se remodela el Camp Nou. ¿Esto dejaría a algunos abonados provisionalmente sin la posibilidad de disponer de asiento?

R: Algunos abonados no tendrían asiento, pero sí la media de abonados que asisten al estadio: unos 72.000. Esto sería posible gracias a una gradas supletorias y durante este periodo haríamos una rebaja sustancial de los abonos. Esto en el caso de que la pandemia nos permitiera un aforo del 100%. Si la situación sigue como hasta ahora, el Barça jugaría en el Estadi Johan Cruyff mientras se hicieran las obras. Una reforma del Camp Nou que compatibilizara obras y partidos supondría también una afectación alrededor de los 20.000 espectadores. Pero en ese caso las afectaciones durarían siete años.

P: ¿Y en su propuesta?

R: Dos años. Estaría acabado en la temporada 2023-2024.

P: ¿Cuándo empezaría a jugar el Barça en Montjuïc?

R: En la 2021-2022. Aún no tenemos la licencia de obras para el Camp Nou, la cual está prevista para mayo del 2021.

P: El club hizo uso de un préstamo puente de Goldman Sachs de 90 millones de euros. ¿Qué se ha hecho en el Camp Nou con parte de ese dinero?

R: Se han hecho reparaciones de patologías, se ha cambiado todo el anillo interior de instalaciones para poder soportar potencias mayores y se han hecho los centros de transformación para dar servicio eléctrico al nuevo Camp Nou, entre otras cosas.

P: ¿Cuánto está costando su campaña electoral?

R: Si llegamos hasta el 24 de enero nos gastaremos entre 500.000 y 700.000 euros. Pero a nosotros no nos patrocina nadie. Normalmente los patrocinios son a cambio de otra cosa.

P: ¿Se refiere a Laporta y Moritz?

R: A quien esté patrocinado. Él sabrá qué le piden a cambio. Nosotros no le debemos ningún favor a nadie.

P: Mediáticamente estas elecciones parecen un duelo entre Laporta y Víctor Font.

R: Es una percepción errada porque nosotros somos una alternativa real.

P: ¿Tienen sondeos o encuestas?

R: Sí, y vemos que hay muchos indecisos. Nosotros vamos creciendo rápidamente y seremos la gran sorpresa.

P: Se habla de bolsas de votos. La de los 'laportistas, la de los 'rosellistas', la de los 'nuñistas'. Algunos de estos sectores parece que no tienen un precandidato definido en estas elecciones. ¿Qué sucederá con estos votos?

R: Nuestra candidatura tiene una ventaja enorme: aglutinamos todos los 'ismos'. Mi padre (Lluís Vilajoana) estuvo 18 años con Núñez, y yo estuve tres con Laporta, cinco con Rosell y cinco más con Bartomeu. Soy el único candidato aglutinador. Pero, te digo otra cosa: los últimos tres presidentes del Barça entraron juntos en 2003 y formaban parte del mismo equipo. Por lo tanto, no sé hasta qué punto Laporta se puede considerar rompedor o aglutinador. En su equipo inicial durante bastante tiempo estuvieron los tres últimos presidentes. Si en estas elecciones hay algún continuista es Laporta.

P: ¿Cómo va la recogida de firmas?

R: Estamos muy contentos. De las 5.000 firmas que teníamos en la sede ya no tenemos 3.000 y entendemos que un 90% de ellas están prácticamente aseguradas. Estaremos con solvencia por encima del corte de firmas.

P: ¿Qué le parecieron las respuestas de Messi sobre su continuidad en la entrevista con Jordi Évole?

R: Me pareció una entrevista cercana, pero hasta que no nos sentemos con él en primera persona considero que pocas conclusiones podemos sacar sobre su futuro.

P: Por lo menos pareció que dejaba la puerta abierta a su continuidad.

R: Han pasado muchas cosas desde el verano, el equipo está creciendo, los jugadores jóvenes se están afianzando y esto está dando consistencia al proyecto deportivo. La consecuencia es que crece la motivación personal.

P: ¿Qué opina del proyecto de la Superliga Europea del cual Bartomeu informó en su última rueda de prensa como presidente?

R: La previsión de ingresos es muy alta por la estructura de la competición. Todos los deportes se van reestudiando y el fútbol actual necesita equilibrar las fuerzas, porque está lleno de grandes fortunas y países-estado. Esto provoca muchas diferencias entre los equipos y hay necesidad de homogeneización en las normativas.

P: Otro de los últimos proyectos anunciados por Bartomeu fue el 'Barça Corporate'. Si usted es presidente, ¿lo tirará hacia adelante?

R: Son cinco líneas de negocio surgidas en estos últimos cinco años que han crecido muchísimo y que tienen mucho camino por recorrer. La principal es Barça Studios, del cual ahora el resto de precandidatos ponen en su boca que es un generador de ingresos muy potente. Bien, pues ya que son tan críticos con la anterior junta directiva, también estaría bien que pusieran en valor las cosas que se hicieron bien.

P: ¿Qué potencial de crecimiento tiene Barça Studios?

R: Nuestra previsión es que acabe generando un EBITDA de 160 millones de euros.