Laporta: "A diferencia del resto tengo la credibilidad de Messi"

Barcelona, 24 dic (EFE).-El precandidato a las elecciones del FC Barcelona Joan Laporta (Barcelona, 1962) considera que a diferencia del resto, él cuenta con la credibilidad de Leo Messi para convencerlo de su continuidad en el club azulgrana.

Según explica el expresidente en entrevista con EFE, el jugador argentino sabe que todo lo que él le ha dicho lo ha cumplido. Además, Laporta cree que el tema económico no va a ser un inconveniente para que Messi siga en el Barça.

Pregunta: ¿Cree que esta precampaña es más relajada que otras que usted ha vivido?

Respuesta: La vivo con mucha seguridad y con la convicción de que tengo un gran equipo de campaña. Tengo una sensación de seguridad similar a la de 2003.

P: Algunos de sus rivales dicen que no tiene proyecto, que solo está usted detrás de él y que se presenta como una especie de superhéroe con capa que va a salvar al Barça.

R: Respeto todo lo que digan, pero no voy a entrar en descalificaciones. Lo que interesa es hablar de lo que le conviene al Barça: revertir la situación económica que nos vamos a encontrar, que desgraciadamente será muy mala, y saber devolver la autoestima al barcelonismo. Son nuestras dos prioridades.

P: ¿Y qué le preocupa de la situación deportiva?

R: Se debe motivar al equipo técnico, a la plantilla y a la secretaría técnica e intentar mejorarlos si no hay una progresión en los resultados del equipo. Pero tanto el equipo como el entrenador tienen margen.

P: ¿El 25 de enero aún habrá tiempo para revertir la situación y optar a ganar títulos esta temporada?

R: Sí, creo que se pueden ganar títulos si el equipo coge el ritmo como el otro día en Valladolid. Así aspiramos a todo. Si miramos la plantilla del Barça está llena de grandes jugadores. Se trata de que encuentren el ritmo, el equilibrio y los automatismos necesarios. Supongo que el cuerpo técnico está trabajando en esta línea.

P: ¿Considera que el problema también es mental a causa de las decepciones que se han acumulado durante las últimas temporadas?

R: Precisamente el cambio creo que tiene que venir mediante la motivación, se debe devolver la alegría al barcelonismo. Y aquí incluyo a los equipos de fútbol y a las secciones. Todo lo que desencadenaron los resultados deportivos de la temporada pasada, los cuales finalizaron con un voto de censura como crítica general a cinco años en los que no se trabajó bien influyó en los equipos profesionales del Barça. Para mí el presidente que salga de las urnas debe ser uno con un liderazgo fuerte y una junta directiva que marque las líneas a seguir para devolver la tranquilidad. Este es nuestro modelo de club.

P: ¿Usted tiene la percepción de que Messi tan solo va a continuar si el proyecto que llega es fuerte?

R: Sí, ayudará mucho que Messi vea que el proyecto presenta un equipo muy competitivo. Eso es lo más importante para él. Y en este sentido tengo una ventaja comparativa respecto al resto de precandidatos: la credibilidad de Leo. Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber. Quiero ser presidente del club para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto y consiga que el Barça vuelva a tener una relación de éxito con la 'Champions'.

P: En su presentación como precandidato explicó por encima que Massimo Moratti, el expresidente del Inter de Milán, le llegó a ofrecer 250 millones de euros por Messi, más que los 150 de su cláusula de rescisión de entonces.

R: Ofrecieron 250 porque yo no me movía del "que no se vende Messi". En un ámbito privado, en el que estábamos cuatro personas, Moratti me explicó que tenía mucho interés en ficharle y estaba dispuesto a hacerme una oferta muy importante. Esto fue en 2006 y sabíamos que Messi debía ser la piedra angular del Barça de los siguientes años. Durante mi presidencia tuvimos muchas ofertas por Messi y siempre nos negamos. Nunca quisimos mostrar ni una grieta en nuestro posicionamiento respecto a Messi. Tenerlo nos propició muchos éxitos deportivos, pero también mejorar la situación económica del club y dejar un legado deportivo, económico y social que creo que es el mejor que se ha dejado en un club de fútbol en la historia.

P: Teniendo en cuenta la situación económica actual del club, ¿Messi puede seguir cobrando 100 millones de euros brutos por temporada?

R: Cuando entre en el club lo veré. Pero pienso que el tema económico no va a ser un inconveniente para que siga porque hay fórmulas y Leo estará en disposición de ayudar.

P: ¿Considera que Messi aporta unos recursos económicos al club superiores a los que este se gasta en él?

R: Pienso que sí y es así. He tenido la experiencia de vivirlo en directo durante muchos años. De los ingresos que el club genera Messi tiene una parte importante de mérito. Los patrocinadores y las giras tienen presente en sus propuestas la presencia de Messi en el equipo.

P: ¿Sentarse a hablar con Messi es una de las primeras cosas que usted hará si es presidente?

R: Cuando sepa lo que le puedo ofrecer según las posibilidades económicas del club le haré una propuesta económica y deportiva que él pueda valorar. Lo que sí tengo claro es que si se la hago, al menos la considerará y tendrá el ánimo de contemplarla favorablemente.

P: ¿Cuantos precandidatos conseguirán las firmas necesarias para convertirse en candidatos?

R: Pueden ser dos o tres candidatos, aunque la experiencia me dice que acaban siendo más. Debido a los problemas que se plantean por la pandemia y las fechas navideñas, si pasan más de dos o tres sería sorprendente. Conseguir las firmas tiene su grado de complejidad, pero yo tengo un equipo de campaña muy bueno, con unos voluntarios que siempre nos han ayudado a superar esta fase del proceso. Tengo muchas esperanzas de tener un gran resultado aquí.

P: En estas elecciones no aparece el sello del candidato continuista. ¿Hay un cambio de paradigma en ese sentido?

R: Hay cierto cambio de paradigma, pero hay precandidatos que sí representan el continuismo de una manera indirecta y otros que lo querrán representar. En cualquier caso sí es cierto que hay un cambio de paradigma porque no hay un precandidato que salga de la junta continuista. De todas maneras, hay precandidatos que han estado en la junta que nos ha llevado a una situación mala a causa de una mala gestión. El Covid la ha agravado, pero la mala gestión era previa.

P: En una reciente entrevista con EFE Víctor Font dijo que a él le puede votar cualquier socio y a usted tan solo los 'laportistas'. ¿Qué le parece esta afirmación?

R: No quiero comentar este tipo de cuestiones. Todos tenemos que centrarnos en pasar el corte de firmas y yo estoy encantado de que haya muchos 'laportistas' que me voten. Entiendo que habrá muchas personas que verán bien nuestra propuesta porque se basa en haberlo hecho antes. Pienso que la experiencia es un grado en este momento y nosotros la tenemos y estamos más que preparados para darle la vuelta a la situación. Lo afronto todo con optimismo, con actitud positiva, no vamos a entrar en descalificaciones con el resto de precandidatos y no vamos a participar del catastrofismo ni del victimismo. Nuestra vocación de servicio al club nos lleva a afrontar este proceso electoral y, si ganamos, afrontaremos la reversión de una situación que se debe cambiar lo antes posible por el bien del club para que continúe en una línea como cuando yo era presidente. Entonces era una referencia a nivel mundial en el aspecto deportivo, económico y social. En eso estamos, y lo vamos a hacer con humildad y generosidad, con determinación y valentía.

P: La semana pasada presentó a su junta directiva y entre los 16 miembros está Jaume Giró, director general de la Fundació La Caixa en el periodo 2014-2019. ¿Es uno de los hombres fuertes de su proyecto? ¿Qué papel tendrá?

R: Con Giró nos conocemos desde hace ya muchos años. Tuvimos una conversación, vimos que podía incorporarse a nuestro proyecto y estoy muy satisfecho de que así lo haya hecho.

P: Entre los 16 miembros tan solo hay una mujer: Maria Elena Fort.

R: Sí, una mujer muy válida, muy preparada y que tiene un papel muy importante en la candidatura porque tiene la experiencia de ya haberlo hecho. Es una persona excelente, una grandísima profesional.

P: Pero solo hay una mujer...

R: De momento solo hay un mujer. Siempre tengo una manera de actuar en base a las capacidades de las personas con las que me relaciono. En su día puse a la primera directora general del Barça, Anna Xicoy, que lo hizo de una forma magnífica. El papel de la mujer en el Barça conmigo está más que asegurado por lo que respecta a la búsqueda de la paridad, que ya la tenemos entre los empleados. Aunque es cierto que aún hay un techo de cristal por categorías profesionales que quizás provoca que todavía no estén en la máxima dirección. Tenemos que mejorar en este sentido. Yo fui quien incorporó el fútbol femenino, quizá el proyecto de la junta saliente que ha ido evolucionando mejor. A mí siempre me verán por la igualdad de género e igualdad de hombres y mujeres en lo que son los temas profesionales y laborales.

P: De momento ha presentado 16 miembros. ¿Habrá más?

R: Pueden haber incorporaciones, dependerá de los movimientos. No es la lista definitiva, es una precandidatura.

P: Personas del entorno de Junts per Catalunya y Carles Puigdemont le han dado su apoyo en Twitter. ¿Cuenta con el apoyo de este sector político?

R: Creo que tengo muchos apoyos de distintos sectores. Además, la candidatura que tenemos es transversal en cuanto a ideas políticas. El catalanismo está muy presente porque el Barça es un club catalán de fútbol abierto al mundo, pero ya lo he dicho, en mi proyecto cabemos todos. El barcelonismo es el sentimiento que nos une y voy a trabajar incansablemente para que el Barça sea un motor de optimismo para todas las personas que quieren al Barça desde cualquier rincón del planeta. EFE

