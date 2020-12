Llorente: "Es mi mejor año como futbolista, aún me queda mucho por demostrar"

Madrid, 23 dic (EFE).- Marcos Llorente, goleador para el Atlético de Madrid en la victoria del martes frente a la Real Sociedad, expresó que es su "mejor año como futbolista" y afirmó que, con "la continuidad" que está teniendo en el club rojiblanco, está mostrando lo que tiene "dentro", aunque aún le "queda mucho por demostrar".

"A nivel personal, es mi mejor año como futbolista. No hace falta que lo diga yo. Nunca he disfrutado de tanta continuidad como aquí y, cuando un jugador disfruta de esa continuidad, al final es cuando se ve el jugador que es. Estoy demostrando lo que tengo dentro y aún me queda mucho por demostrar", valoró en declaraciones facilitadas este miércoles por los medios oficiales del Atlético de Madrid.

"Dejando a un lado todo lo que está rodeando al mundo ahora, hemos dado un paso al frente en nuestro juego y se está viendo reflejado en cada partido. Estamos en una buena dinámica ahora mismo y esperamos seguir igual, con la misma línea y consiguiendo los resultados y los objetivos en el año 2021", continuó Llorente.

El Atlético se impuso este martes por 0-2 a la Real Sociedad. "Teníamos que ganar sí o sí. Era una victoria muy importante para nosotros, conseguimos mantenernos ahí arriba y alejar a la Real Sociedad, que estaba peleando con nosotros. Muy contento por la victoria, por la portería a cero y aún queda un último partido para cerrar el año (con el Getafe) y queremos la victoria", declaró.