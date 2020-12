El Levante entrega regalos a los niños ingresados en el hospital La Fe

Valencia, 23 dic (EFE).- El presidente del Levante, Quico Catalán, ha acudido este miércoles al hospital La Fe para entregar distintos regalos a los niños ingresados, ya que los futbolistas se ausentaron esta vez de su visita anual.

Catalán explicó que para prevenir “posibles contagios” fue el encargado de llevar los regalos a los niños, pero subrayó que no podían faltar a su cita.

“Es un año muy diferente, pero tenemos que intentar no parar. Seguramente los regalos no es lo que más valoran, sino que vinieran sus ídolos y que se hicieran esa foto y ese autógrafo, pero no podemos hacerlo”, explicó el máximo mandatario levantinista.

El presidente del Levante fue recibido por el director médico de atención primaria, Enrique Soler, quien agradeció el gesto del club valenciano.