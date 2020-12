Víctor Font: "Laporta tiene una visión de pasado y nosotros de futuro"

Barcelona, 23 dic (EFE).-El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font (Granollers, 1972) considera que Joan Laporta, quien parece ser su máximo rival para hacerse con el trono azulgrana el 24 de enero, tiene una visión de pasado respecto a la entidad y él, en cambio, la tiene de futuro.

Así lo explica en esta entrevista con EFE el día que empieza la recogida de firmas para convertirse en candidato. En la misma, Font también opina que cualquier socio azulgrana puede votar a su precandidatura y a Laporta tan solo los 'laportistas'.

Pregunta: ¿Cuánto hace que no habla con Joan Laporta?

Respuesta: Creo que la última vez fue en octubre.

P: ¿Los últimos 15 días han sido los más complicados para usted desde que presentó su precandidatura? Ha habido el caso Jordi Majó, la pancarta de Laporta en Madrid...

R: Hay piedras en el camino que lógicamente no hubiésemos querido tener, pero por encima de esto está el discurso y el mensaje para convencer al socio. Y si hay cosas que los rivales quieren coger para decir que Xavi se quedará allí hasta el 2050. Me dicen que yo solo hablo de Xavi y eso no es así. Sois los periodistas que habláis de Xavi. Yo hablo de un proyecto en el que, por ejemplo, hay mujeres. Hemos ido a buscar mujeres con talento para darles un rol de responsabilidad, cosa que no ha hecho nunca nadie en la entidad. Y llevamos dos años trabajando en el área social para que el Barça se convierta en un club con causa más allá de ganar títulos. La gente debe entender que con la nostalgia no construiremos el futuro.

P: ¿Esta precampaña electoral está siendo muy populista?

R: A mí hay gente me pregunta qué hago trabajando tanto tiempo en un proyecto, que así no se ganan las elecciones. Que las elecciones se ganan 'pim pam pum', con una pancarta. Ante el populismo, la nostalgia y los recuerdos del pasado hace falta ideas, proyecto y equipazos. Todos los socios y socias queremos ver a Koeman con una estructura que lo acompañe y que lo ayude lo más pronto posible. Ahora Koeman está solo con Ramón Planes, que también está solo.

P: ¿Su proyecto deportivo se implantará el mismo día 25?

R: El proyecto se empezará a ejecutar desde el día 25. No podemos permitirnos un año de transición. Entonces aún estaremos con opciones en la Liga, aún no habremos jugado los octavos de final de la 'Champions' ante el PSG y la Copa del Rey estará por disputar. Así que aportar estabilidad y la estructura que acompañe al primer equipo de fútbol nos dará opciones de ganar títulos esta misma temporada. Estoy convencido.

P: Pero aún no sabe exactamente la situación económica que se encontrará si gana las elecciones.

R: Sabemos bastante. El presupuesto asume que tendremos 720 millones de euros de ingresos y no los alcanzaremos porque en esta previsión hay la hipótesis de que los espectadores volverán al campo en febrero y no será así. Además, no se ingresarán los 100 millones por el 'Barça Corporate'. Si nosotros tenemos el honor de gobernar no ejecutaremos este proyecto tal como está.

P: ¿Y esto a qué lleva al club?

R: Se puede abrir otro agujero de más de 100 millones de pérdidas a final de curso aunque tenemos un plan para minimizarlo. De todas maneras, en el apartado deportivo contamos con talento y con el mejor del mundo, Leo Messi, que de repente volverá a estar motivado. Esto ya será un fichaje brutal.

P: Según lo que se encuentre en el club, ¿presentará una acción de responsabilidad social?

R: Yo no soy nada partidario de la acción de responsabilidad. El modelo antiguo que aún impera provoca que todos los miembros de la junta directiva tengan responsabilidad mancomunada y esto perjudica a directivos y familiares que no han sido partícipes de la mala gestión. Me parece injusto. Soy más partidario de hacer una auditoría y por primera vez explicar de forma clara y pedagógica la situación real del club. Y, si se descubre que se ha cometido un delito, perseguir a las personas concretas que lo han hecho.

P: ¿Para usted cuál ha sido el mejor presidente del Barça de los que ha conocido?

R: Cogería cosas de diferentes presidentes. La decisión de Laporta de fichar a Pep Guardiola, el hecho de hacer crecer el negocio internacional y abrir oficinas en el extranjero de Sandro Rosell, y la patrimonialización del club por parte de Josep Lluís Núñez.

P: ¿Y de Bartomeu?

R: Trajo a Ter Stegen, Frenkie de Jong o Pedri.

P: En el entorno azulgrana se habla de la influencia de la política en estas elecciones del Barça.

R: Hay muchos cargos electos que están dando apoyo a Laporta públicamente en las redes sociales. A mí ninguno. Ni medio. Pero me ponen en el mismo saco que Laporta.

P: ¿Usted no ha buscado estos apoyos?

R: No. Yo he ido a buscar talento. A Toni Nadal, al doctor Ramon Cugat, a Antoni Bassas.

P: ¿Y por qué le incluyen entre los precandidatos que han buscado apoyos políticos?

R: Para poner 'sanbenitos'. Y con las 'fake news' venga, que algo quedará.

P: ¿Qué le parecen las propuestas de Agustí Benedito y Xavi Vilajoana respecto al Camp Nou?

R: Son propuestas en genérico que no están estudiadas y no son realizables.

P: ¿Cuál es su intención respecto al Espai Barça?

R: Hay que tocar con los pies en el suelo porque no se nos ha explicado nada. Por eso aún no podemos opinar con contundencia sobre este tema. En nuestro plan de gobierno de los primeros 100 días tenemos la tarea de revisar el proyecto arquitectónico del Espai Barça y entender la letra pequeña del preacuerdo con Goldman Sachs. Nuestro objetivo es hacer una propuesta a finales de esta temporada y un referéndum a principios de la siguiente.

P: ¿Le preocupa el acuerdo con Goldman Sachs?

R: Los titulares que se nos han dado llevan a pensar que tiene una parte buena, que parece que no hay garantías y que el patrimonio del Barça no estaría en riesgo, pero por otro lado da la impresión de que estamos cediendo parte del valor potencial que podemos crear como club.

P: Antes ha comentado que el 'Barça Corporate' no lo llevará a cabo tal como lo planteó la junta directiva de Bartomeu.

R: No, porque esto es malvender. La junta directiva anterior necesitaba dinero rápido para mejorar al máximo las cuentas a corto plazo y vendió los activos por 100 millones cuando considero que el valor de los mismo es mucho mayor.

P: ¿Cómo reformularía este proyecto?

R: Primero se debe entender lo que tienen planteado porque de nuevo lo que sabemos es un titular en la rueda de prensa de dimisión y una entrevista. Pero tener socios estratégicos que te ayuden a ejecutar los planes de crecimiento tiene todo el sentido del mundo.

P: ¿Tiene alguna información sobre la Superliga Europea que Bartomeu anunció en su rueda de prensa de dimisión?

R: No, más allá de que es la tercera vez que se intenta y que es muy político. Nosotros somos partidarios de que se mejore el formato de la máxima competición se llame 'Champions' o Superliga para no tener que esperar siete años para visitar Anfield otra vez. Pero siempre que las ligas nacionales no mueran.

P: El otro día Joan Laporta presentó a su equipo directivo.

R: Y no explicó nada de su proyecto.

P: Usted ha hablado mucho de la presencia de la mujer en su junta directiva y ha presentado a cinco. En la junta de Laporta solo hay una: Maria Elena Fort. ¿Qué le pareció?

R: Son maneras diferentes de entender el club. Una visión es la del pasado y la otra la del futuro.

P: ¿Le beneficia que no haya ningún precandidato claramente procedente del 'nuñismo'?

R: No estamos en un momento de 'ismos', estamos en un momento de enfrontar modelos del pasado y del futuro. Casi todos los otros precandidatos han participado en elecciones o han estado en juntas directivas.

P: Pero hay una bolsa de votos que pertenecen a una determinada forma de hacer que en estas elecciones no está claramente representada. ¿A qué precandidato irán?

R: Las bolsas de votos se estructuran en base a los 'ismos' y nosotros cambiamos este marco. A nosotros nos puede votar cualquiera: una persona que votó a Núñez, otra que votó a Bartomeu, otra que votó a Rosell y otra que votó a Laporta. En cambio, a Laporta, por mucho que ahora haga ver que es diferente tan solo lo votarán los 'laportistas'.

P: ¿Cree que Laporta se está conteniendo en su puesta en escena?

R: Sí, yo creo que esto lo ve todo el mundo. Todos sabemos cómo es y quién es. Para lo bueno y para lo malo.

P: ¿Descarta que Xavi Hernández se moje a favor de su precandidatura durante la campaña electoral?

R: Sí, hemos pactado que no lo haga. Pero no malinterpretemos este hecho. Dejemos en paz a Xavi. La carta de Catar no tiene nada que ver con lo que se ha dicho. Él tiene una cláusula en su contrato que le deja venir al Barça y ya ha dicho que está dispuesto a venir al club si el próximo presidente lo necesita. Es su ilusión. Ahora que cada precandidato explique lo que pretende hacer en la parte deportiva. Lo que es un activo de 'Sí al Futur' no es Xavi, sino el proyecto que hemos trabajado con la supervisión y las aportaciones de Xavi. EFE

