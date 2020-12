Gracia: "La situación es preocupante, pero no por mí sino por el equipo"

Valencia, 22 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Javi Gracia, admitió tras la derrota de su equipo ante el Sevilla (0-1), y al encadenar cuatro jornadas seguidas sin ganar, que “la situación es preocupante, pero no a nivel personal, sino por el equipo, porque la mejora no se ve acompañada de buenos resultados”.

Gracia admitió que el cambio de sistema que introdujo llegó “con el tiempo que ha habido y no ha habido entre un partido y otro pero con los jugadores que teníamos creíamos que era la mejor opción”.

“Estoy motivado y preocupado, no por mi situación sino por la del equipo y por ver el desarrollo de los partidos. Competimos bien y no ganamos en muchos de ellos. La situación es la que es y la clasificación es esta”, asumió en una rueda de prensa.

El entrenador navarro recordó que “se van dando circunstancias” que les merman, como los problemas físicos de Uros Racic en la previa, la lesión de Gabriel Paulista al poco de empezar el partido “y alguna sustitución por molestias”.

“Eso hace que tengan más presencia menos habituales”, constató el técnico. “Me siento mal pero no por lo que no tengo sino porque con lo que hay no se obtienen buenos resultados”, explicó.

“Seguiremos trabajando porque lo que más necesita esa plantilla es trabajo y crecer en el día a día. Sigo siendo optimista y confío en que el trabajo diario y la mejora nos den mejores resultados”, concluyó.