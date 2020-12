Díez optará a reelección con ganas y nuevas ideas tras ganar demanda a RFEF

Madrid, 21 dic (EFE).- El presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), Paco Díez, optará a un segundo mandato en las elecciones de 2021 "con ganas de servir al fútbol de Madrid y nuevas ideas", después del archivo de una denuncia en su contra de la Federación Española (RFEF) por mala gestión.

Díez, que acaba de reanudar la actividad de su cargo tras dos meses apartado por la inhabilitación que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le impuso igual que a otros quince mandatarios de territoriales por, presuntamente, apoyar en una carta a Ángel María Villar en 2017, antes de su última reelección, rechazó en una entrevista con EFE los "cuatro años de acusaciones infundadas" desde la RFEF.

- Pregunta (P): ¿Cómo han sido estos meses apartado del cargo?

- Respuesta (R): Diría que he estado autoinhabilitado. El TAD inhabilitó a 16 presidentes de territoriales y el único que lo ha cumplido voluntariamente soy yo. La pregunta es dónde están los 15 restantes que no han hecho nada, cinco de ellos en la junta directiva de la Española. He renunciado a mis emolumentos como presidente y he cumplido los dos meses para no tener problemas en el futuro, pero lo he recurrido. Mi información es que el TAD no tiene potestad sobre el presidente de una territorial siempre que éste no ocupe cargos en la Española, como es mi caso. Solo la tiene en federaciones nacionales. Vuelvo con muchas ganas por la situación, para acompañar a los equipos y porque me gusta el fútbol modesto, no olvido mis orígenes.

- P: Pero si estiman su recurso será después de cumplir el castigo...

- R: Eso está en el contencioso-administrativo, es como las multas, yo pago y después recurro. Igual estoy equivocado en la forma de actuar, pero siempre he sido así. Me he quedado muy tranquilo, todo se recupera. La pregunta es por qué solo yo y en este momento

- P: También vuelve con una sentencia judicial a su favor y en contra de la Federación Española...

- R: Alguien me decía que ha sido una cacería injusta hacia mí. Han sido cuatro años de ataques infundados de la Española y algunos más y la justicia me ha dado la razón. Hace mes y medio o dos meses supe que se ha archivado la causa, pero lo triste es que se haya intentado malear afectando a mi familia. Hay que ser muy ruin para llegar a esos términos. Sigue alguna denuncia mía contra algunos por difamación, pero ahí está la justicia. Yo no tengo ambiciones políticas ni económicas. Cuando hago una cosa la hago por vocación.

- P: ¿Va a presentarse a la reelección el año que viene?

- R: Sí. Soy el único presidente que ha decidido que el cargo se limite a ocho años y me lo ha aprobado la Comunidad de Madrid. Cumplo cuatro y quiero cumplir otros cuatro con ganas y nuevas ideas. Luego cogeré las maletas y saldré igual que he entrado, me iré sin intentar mangonear lo que dejo. Hay un tiempo para llegar y un tiempo para marchar. Cuando me marche que digan ha sido una persona honesta, trabajadora y sin medallas.

- P: ¿Qué ideas tiene para otro mandato?

- R: Me presento con mucha ilusión y ganas de servir al fútbol de Madrid. Espero y deseo seguir contribuyendo a la mejora y al cambio. Yo me tengo que preocupar de lo que hace Paco Díez y su gran equipo, porque me he rodeado de los mejores que están haciendo grande la Federación. Si hay éxito no es Paco Díez. Yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Ayudo y dirijo un poquito, pero soy uno más. Yo soy maestro, he disfrutado como un enano con mis alumnos y la palabra que más me gusta es aprender.

- P: ¿Piensa hacer cambios en categorías inferiores para evitar casos como el 0-31 del Real Madrid al Villaverde tan comentado?

- R: Es triste que la gente no recuerde que en la asamblea general de junio de 2019 se aprobó la reestructuración de las categorías inferiores para evitar estas goleadas, pero también se aprobó que por motivos de la pandemia quedaba aplazada su puesta en marcha hasta la temporada que viene. Para eso fichamos a dos directores deportivos masculino y femenino como Roberto Martínez y Laura Torvisco, que han trabajado de la mano de los clubes, recogiendo todo lo que ha querido el fútbol de Madrid para plasmarlo en esa reestructuración.

- P: ¿Está satisfecho con la gestión durante la pandemia?

- R: Tenemos 2.400 partidos el fin de semana y más de 100.000 licencias. En una reunión con territoriales me han dicho que hemos sido muy valientes, pero he ido de la mano de la Comunidad de Madrid y la consejería de sanidad. Ahí están los datos. Algunos querían empezar en enero, otros no competir pero jugaban, entrenaban y cobraban a la gente sin servicio médico. Nosotros hemos empezado y el tiempo nos ha dado la razón.

- P: ¿Económicamente qué medidas han tomado?

- R: Teníamos subvencionados los arbitrajes de Fútbol 7, Debutantes, el Alevín Fútbol 11 y todo el fútbol femenino. Ahora se han añadido las categorías de Infantil y Cadete. Hemos devuelto la parte proporcional de las cuotas de inscripción-expedición de licencias y de equipos y también de participación en competiciones subvencionadas de la temporada 19/20. Además, hemos congelado las cuotas para esta temporada y fraccionado el pago de los servicios médicos en tres plazos. Esto no lo ha hecho nadie. Son muestras de que estamos al servicio del fútbol de Madrid. Si aun así me siguen atacando que algunos hagan memoria.

Olga Martín