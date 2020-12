0-6. Las jóvenes promesas del Villarreal se exhiben con una goleada

Leioa (Bizkaia), 16 dic (EFE).- Las jóvenes promesas del Villarreal, y Unai Emery puso muchas sobre el terreno de juego de Sarriena, se exhibieron con una goleada por 0-6 al Leioa, equipo de Segunda B, que clasificó con autoridad al conjunto amarillo para la segunda ronda de la Copa del Rey.

Fue un recital de principio a fin, con dos goles antes del descanso de Yeremi Pino y Fer Niño, de penalti, y cuatro en la segunda mitad de Jaume Costa, Sofian Chakla, Alex Millán, nada más entrar en el terreno juego, y el último de Alfonso Pedraza ya en el descuento.

No marcó, pero fue con Yeremi y Niño el mejor jugador del partido Dani Raba, quien, con su presión en el minuto 6 a la salida del balón abrió el camino al primer tanto y a una goleada que dejó clara la diferencia de categoría del Villarreal ante un Leioa que no hizo más partido, no mereció una derrota tan exagerada y dispuso de ocasiones como para haber logrado algún gol.

Ya arrancó mejor el Villarreal que dominó el juego desde el inicio, aunque la primera ocasión fue para el Leioa, de Jaime Dios.

Pero ese susto no amilanó al conjunto amarillo, en el que sus tres delanteros, Dani Raba, Fer Niño y Yeremi, salieron con filo y ya para el minuto 20 tenía casi sentenciada la eliminatoria.

Los tres fueron claves en la gestión del 0-1. Raba presionó la salida del balón local, el balón cayó en Fer Niño, al que se le adelantó Yeremi en el remate final para batir al meta local.

Siguió percutiendo el trío ofensivo del Villarreal, con un remate de Yeremi a centro de Raba, y un paradón de Urtzi a disparo a la escuadra de Raba tras jugada de Niño que ya anunciaban el segundo gol que iba a llegar en breve.

Lo hizo tras un buen segundo remate de Jaime Dios. En un penalti de Urtzi a Niño en el que el portero vizcaíno, si tocó al ariete de Rota, lo hizo tras tocar primero el balón. El propio Niño engañó a Urtzi desde los once metros.

Lejos de entregarse, los de Iker Bilbao mantuvieron el plan de intentar plantar cara a un rival dos categorías superior discutiéndole la posesión a un rival dos categorías posterior y se acercó a Rulli en tres ocasiones.

La primera, una caída de Pradera dentro del área por lo menos tan debatible como la del penalti sancionado a favor del Villarreal. Después una jugada de Jaime Dios y después, a la media hora, un remate de Yurrebaso.

Aunque la gran ocasión antes del descanso del Leioa fue un disparo de Pradera desde la frontal que se marchó fuera por poco.

Si vistosa y entretenida fue la primera parte, mejor empezó la segunda. Que lo hizo con una gran jugada colectiva local desembocó en una gran ocasión para Yurrebaso y un remate alto de Morante a saque de córner posterior.

Fue el canto del cisne del Leioa, que vio como el Villarreal se hacía de nuevo con el partido hasta alcanzar una goleada.

Jaume Costa disipó cualquier duda que podía quedar finalizando una gran jugada entre Baena y Raba; Chackla puso el 0-4 rematando en el segundo palo un córner que botó en el área pequeña; Alex Millán marcó el 0-5 con habilidad ante la salida del meta; y Pedraza cerró el 0-6 final con un fuerte disparo ya dentro del área que dio en un defensa antes de entrar.

- Ficha técnica:

0 - SD Leioa: Urtzi; Agirrezabala, Morante, Berasaluze, Marcé; Goti (Arturo Segado, m.63), Garai (Juaristi, m.63), Albisua, Jaime Dios (Raly Cabral, m.46); Pradera (Adrián Vich, m.74) y Yurrebaso (Mayordomo, m.63).

6 - Villarreal CF: Rulli, Mario Gaspar, Chakla, Funes Mori, Pedraza; Foyth (Carlo Adriano, m.78), Alex Baena, Jaume Costa (Parejo, m.69); Dani Raba (Alex Millán, m.78), Yeremi (Take Kubo, m.69) y Fer Niño (Trigueros, m.69).

Goles: 0-1, m.6: Yeremi Pino. 0-2, m.20, Fer Niño, de penalti. 0-3, m.60: Jaume Costa. 0-4, m.66: Chakla. 0-5, m.80: Alex Millán. 0-6, m.92.

Árbitro: Xavier Estrada Fernández (Comité Catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Yurrebaso (m.25), un miembro del banquillo (m.57), y a los visitantes Yeremi (38) y Alex Baena (m.53).

Incidencias: partido de la primera ronda de la Copa del Rey 2020-2021 disputado a puerta cerrada en el campo de Sarriena.

Ramón Orosa