Zidane: "Son tres puntos y a casa"

Madrid, 15 dic (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció el sufrimiento que pasó su equipo para derrotar a un Athletic Club en inferioridad numérica, pero se quedó con la racha positiva que pasa a firmar su equipo y con la importancia de los puntos.

"Hemos sufrido pero hay que sufrir para ganar un partido de la liga española. Es el cuarto partido en una semana y hemos tenido más dificultades que los tres que estuvimos con intensidad de inicio a final. Son tres puntos y a casa. Lo importante era sumar. Nuestro juego ha sido menos brillante pero cuando no se juega bien lo importante es sumar", dijo en rueda de prensa.

Se rindió Zidane a la calidad de Karim Benzema, a quien señaló como el mejor delantero francés de la historia. "Para mi es el mejor porque lo demuestra con lo que está haciendo durante mucho tiempo en el Real Madrid con muchos goles. Su palmarés habla por sí mismo, para mi es el mejor, está clarísimo".

Y destacó las virtudes de su delantero, que van más allá de los goles que decidieron hoy el partido. "Ahora es un jugador más hecho y ha demostrado que no es un 9 puro que solo piensa en el gol, por eso me encanta, porque no tiene solo eso en la cabeza. Se asocia y es lo que me gusta en el fútbol. Tiene las dos cosas, hoy sin hacer un gran partido ha hecho dos goles".

En el análisis del partido, el técnico francés admitió que sus jugadores se precipitaron en la creación de juego y acusaron el cansancio. "Nos ha costado un poco más después de una semana con cuatro partidos. Es verdad que cuando tienes un jugador más tiene que ser más fácil, pero ha sido más complicado".

"Nos precipitamos un poco más a la hora de jugar y nos ha costado pero son tres puntos, una buena victoria, el cuarto partido ganando consecutivo y es mérito de los jugadores. Es un triunfo merecido", sentenció.