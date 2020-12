Gracia: "Hay que mejorar, en la faceta ofensiva hacemos bastante poco"

Valencia, 12 dic (EFE). El entrenador del Valencia, Javi Gracia, admitió en la rueda de prensa posterior al empate logrado ante el Athletic Club en Mestalla que “el equipo necesita mejorar, porque en la faceta ofensiva estamos haciendo bastante poco”.

El técnico admitió que no son capaces de dominar el ritmo de los partidos. “No puedo decir que nuestra realidad no sea esta porque es lo que vemos porque no somos capaces de dominar salvo en segundas partes o en determinados momentos como cuando hemos estado por detrás”, asumió.

Pero, además, dijo que muchas veces tampoco saben adaptarse a lo que propone el rival. “Me gustaría dominar todas las fases del juego y tener un equipo que sabe jugar a lo que toca. Puede ocurrir como el día del Eibar que tienes que buscar un juego más directo. Me gustaría dominar ese tipo de situaciones que a día de hoy no lo estamos haciendo y sólo queda seguir insistiendo”, añadió el técnico navarro.

El entrenador valencianista admitió que le daban “mucha importancia" a sumar los tres puntos, porque querían hacer bueno el punto fuera de casa de la pasada jornada y reconoció la “insuficiencia del punto” sumado.

Gracia negó que hubiera un planteamiento de replegarse en la segunda parte. “Viéndonos por delante, de ninguna manera nuestra idea era irnos atrás. No hemos sido capaces de salir, de dar dos o tres pases seguidos, y adelantar la defensa. No nos han dejado, ni hemos sido capaces”, explicó.

“Hasta que no nos hemos visto por detrás no hemos sabido y después del empate lo hemos logrado un poco más”, señaló Gracia.

“Los resultados son resultado de lo que hacemos y no estamos consiguiendo las victorias, pero veo que estamos compitiendo en una liga en la que hay una tremenda igualdad y a muchos equipos les está costando tener una secuencia de resultados”, concluyó.