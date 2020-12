Koeman: "La derrota ha sido por culpa de la primera media hora"

Barcelona, 8 dic (EFE).-El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que “la derrota ha sido por culpa de la primera media hora” después de perder por 0-3 ante el Juventus de Turín en el Camp Nou.

“Hemos entrado al partido pensando en no perder en vez de ir con la actitud de ganarlo. Además, no hemos tenido el control y defensivamente no hemos estado bien. En cambio, el Juventus ha salido convencido”, añadió en este sentido.

Koeman dijo que “antes del partido hemos hablado sobre todo juntar al equipo, pero para juntarse hay que ganar batallas y duelos de uno contra uno y no ha sido así. Hemos dejado mucho espacio entre líneas. Estoy preocupado porque he visto de salida un equipo sin confianza y agresividad”.

Además, el técnico holandés opinó que el primer penalti del partido, el de Ronald Araújo a Cristiano Ronaldo, “no lo era”.

Por otro lado, Koeman no considera que este abultado resultado ante el equipo turinés signifique que el Barça no tiene nivel para ganar esta Liga de Campeones: “el Barça tiene el nivel para competir al máximo nivel, hemos sumado 15 de los 18 puntos posibles. Hemos jugado dos partidos contra el Juventus y en el primer partido fuimos mejores que ellos. La de hoy es una lección que tenemos que aprender”.

Para Koeman lo que debe hacer su equipo “es entrar a los partidos con más agresividad. Tenemos mucha gente joven y el de hoy ha sido un partido para aprender del contrario, más experimentado”.

Respecto a los cambios de los dos centrales titulares, Lenglet y Araújo, el entrenador del Barcelona desveló que el del francés lo hizo “para protegerlo por la tarjeta” y el del uruguayo “para protegerlo por el calendario apretado que viene”.

Preguntado por si piensa cambiar el sistema de juego 4-2-3-1 después del resultado ante el Juventus, Koeman respondió que “el sistema depende de los jugadores que tenemos y con este mismo sistema ganamos en Turín”.