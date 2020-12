Sommer: "Tenemos que ser valientes"

Madrid, 8 dic (EFE).- Yann Sommer, portero suizo del Borussia Mönchengladbach, se reencontrará este miércoles en la Liga de Campeones con Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, al que detuvo dos penaltis en un duelo reciente de selecciones, y pidió a sus compañeros que sean "valientes".

"Es un partido importantísimo para nosotros y lo encaramos con una alegría enorme. Estamos muy preparados y el objetivo de todos es ganar. Estamos tocando el pase con la punta de los dedos y tenemos la oportunidad de pasar primeros. Tenemos que ser valientes para lograr un gran resultado pero seguro que encaramos el partido con optimismo", manifestó en rueda de prensa.

Sommer fue el portero que cortó la exitosa racha de Sergio Ramos desde el punto de penalti, al pararle dos recientemente en el encuentro de Suiza contra España. No piensa en un nuevo duelo con el capitán del Real Madrid, pero aseguró que si se tiene que poner de nuevo en frente, está preparado para volver a salir vencedor.

"No diría que es más difícil parar a Ramos que a otros lanzadores, lo cierto es que él tira muy bien los penaltis, pero la historia mañana será muy distinta. No estoy preocupado por eso y sí preparado si hay un penalti o una situación dentro del área que me tenga que medir a él. Tengo mi propio plan para prepararme", explicó.

El regreso de Ramos al Real Madrid no es el principal punto de preocupación para Sommer: "Me preocupa poco eso, estoy concentrado en lo que nosotros podemos hacer".

"Es indiscutible que Sergio Ramos es un jugador muy importante para el Real Madrid y es buena señal para ellos que esté en el partido, pero a nosotros nos alegra jugar este partido. Estamos preparados y buscaremos lo mejor para pasar de ronda", manifestó.