Negredo: "Sabíamos que teníamos posibilidades"

Madrid, 5 dic (EFE).- Álvaro Negredo, autor del gol de la victoria del Cádiz sobre el Barcelona, aseguró que los componentes del conjunto andaluz sabían que tenían "posibilidades" de sorprender al Barcelona, como lograron al vencer por 2-1.

Negredo explicó que su gol fue una acción en la que decidió "presionar". "He visto que Lenglet la dejaba pasar, he ido con todo a presionar al portero y por fortuna me ha rebotado, el balón no ha ido fuera sino dentro del campo", explicó a Movistar LaLiga.

El Cádiz logró su primer triunfo de la campaña en su feudo del Ramón de Carranza. "Fuera de casa estamos haciendo las cosas mucho mejor. Es uno de esos días en los que se puede perder, porque se juega contra un gran equipo, pero sabíamos que teníamos posibilidades y que iba a llevar la primera victoria, y ha llegado contra uno de los que menos esperábamos", comentó.

Negredo apuntó que no solo han hecho las cosas bien en este encuentro y en la victoria ante el Real Madrid en el Alfredo di Stéfano, "sino contra muchos más". "Tenemos las ideas muy claras, sabemos lo que quiere el míster", aseveró.

El madrileño agregó que Álvaro Cervera quiere que trabajen y peleen todo en el césped. "Sabemos que no somos un equipo de tener el balón, por eso no lo queremos muchas veces. Estamos concienciados todos y los que no estén mentalizados en eso aquí no sirven", dijo.

Negredo, que aseguró que tiene las "ideas claras" desde que llegó el pasado verano, indicó que está "muy bien adaptado" al equipo y "muy contento", y que tanto él como el Cádiz tienen que seguir trabajando porque "cuando funciona el colectivo funciona lo personal" y viceversa.