Paco López: "Me hacía falta a mí y nos hacía falta a todos"

Valencia, 5 dic (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, se mostró muy satisfecho con la victoria lograda este sábado ante el Getafe por 3-0 y explicó que le hacía tanta falta a él como a todos los estamentos del club.

"Nos hacía falta a jugadores, aficionados, directivos, al presidente y a todos los que rodeamos el Levante porque vivimos de los resultados", dijo en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador del Levante descartó haber afrontado el partido preocupado por su futuro. "Trato de tener equilibrio, saber donde estoy, entender este mundo y de nada sirve presionarte a ti mismo y pensar en un posible desenlace y futuro", indicó.

"No puedo estar pendiente de eso porque el nerviosismo no me aporta nada. Vamos a saborear la victoria que también lo merecemos", recalcó el entrenador valenciano, que destacó la actitud del equipo "para afrontar partidos rodeados de tanta urgencia y negatividad".

Paco López señaló que los futbolistas han vuelto a demostrar que "creen, tienen implicación y compromiso ante la adversidad", pero pidió prudencia por el triunfo.

"Cuando se gana parece que todo lo hayas hecho mejor y a veces no es directamente proporcional una cosa con otra. Me voy a quedar con que el equipo lleva con esta victoria seis jornadas sin perder en Primera División. Eso no es nada fácil y también es un buen dato", declaró.

Paco López aseguró que el triunfo les da "la confianza que todo el mundo necesita" y subrayó que han sabido leer el partido para imponerse con superioridad al Getafe.

"Hemos acabado incluso pudiendo hacer más goles porque el equipo no se ha relajado en ningún momento. El Getafe presiona muy alto y deja espacios, pero no es fácil porque apenas te dejan pensar. Hoy hemos tenido ese acierto en hacerlo y en que finalizara en gol", finalizó.