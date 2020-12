Michel: "Tenemos que volver a los orígenes y ser nosotros mismos"

Huesca, 5 dic (EFE).- Miguel Ángel Sánchez "Míchel", entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha señalado que su equipo tiene que volver a los orígenes y ser el equipo que transmitía buenas sensaciones en las primeras jornadas, como lo hizo ante buenos equipos como el Villarreal, Atlético de Madrid o Valencia.

"Hemos hablado esta semana de esa circunstancia con los jugadores y la conclusión es que no hemos tenido el balón y no hemos llegado tanto al área rival. No estamos en los números de entonces y, tal vez, el ansia de querer ganar nos ha hecho no ser como antes. Tenemos que volver a nuestros orígenes y ser nosotros mismos", ha aseverado en rueda de prensa telemática.

Para Míchel, los próximos cinco partidos serán claves para el futuro del Huesca y por eso ha pedido meterse en la competición y sumar nueve o diez puntos en ellos.

"Debemos tener, para llegar vivos al final de la primera vuelta, quince o diecisiete puntos. Los jugadores están comprometidos, nadie hace la guerra por su cuenta y no nos debe pesar que no hayamos ganado", ha destacado.

El entrenador del Huesca, que siempre es fiel a su idea y sistema de juego, no descarta jugar con tres centrales, tal y como ha señalado este sábado.

"Alguna vez hemos entrenado jugar con tres centrales y es una posibilidad, pero me preocupa más el estilo y los conceptos, tener la posesión del balón y defender y atacar todos juntos, porque en los duelos el equipo sufre", ha matizado el técnico madrileño.

Míchel ha dicho que se siente fuerte "y mejor que nunca" por el apoyo que tiene de los dirigentes oscenses: "El club me ofreció un proyecto y queremos crecer juntos. Yo soy el máximo responsable del equipo y asumo esa responsabilidad. Está claro que algo tenemos que cambiar, sé lo que tengo que hacer y estoy convencido".

Sobre el Granada, ha destacado la labor de su entrenador, Diego Martínez, del que ha comentado que le gusta su capacidad de hacer equipo dentro y fuera del campo y el hecho de haber conseguido la mejor versión de sus jugadores.

"Me gusta cómo ataca y cómo defiende el Granada y las individualidades que tiene, pero no cambio su plantilla por la mía", ha apuntado.