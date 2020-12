Campaña, baja: cambio de plan

Valencia, 3 dic (EFE).- La ausencia del centrocampista José Campaña durante las próximas semanas por una lesión muscular obligará al entrenador del Levante, Paco López, a cambiar su plan habitual y tendrá que variar su sistema táctico o introducir novedades en el once titular para cubrir la baja del sevillano.

Campaña es un futbolista clave en el esquema de Paco López, ya que desde que llegó al banquillo del Levante en marzo de 2018 el técnico únicamente ha prescindido del jugador andaluz por sanción o lesión y hace un mes ante el Alavés no fue titular al arrastrar unas molestias físicas.

Esta temporada ha sido titular en ocho de los diez partidos, es el jugador más usado por Paco López junto a José Luis Morales y si el curso pasado fue suplente en dos encuentros en el tramo final de la temporada pasada, ante el Getafe y Atlético de Madrid, fue porque el Levante ya no se jugaba nada.

Ahora, Paco López tiene varias opciones para recomponer el centro del campo, línea en la que tampoco cuenta con el macedonio Enis Bardhi, aquejado de una hernia discal desde hace un mes y cuya fecha de vuelta todavía es una incógnita.

Con el francés Mickaël Malsa afianzado en el once inicial como centrocampista de contención, el entrenador valenciano podría colocar a Gonzalo Melero junto a él. También tiene la posibilidad de recuperar a Nikola Vukcevic o Nemanja Radoja, con quienes el técnico ha dejado de contar últimamente.

Vukcevic no juega desde hace dos meses. Su último partido fue el de la derrota en casa ante el Real Madrid el 4 de octubre y desde entonces no ha vuelto a participar, ya que primero se lesionó con Montenegro y después Paco López no lo ha utilizado.

El serbio Radoja ha tenido hasta ahora un papel muy secundario en el equipo, pese a que fue titular en el estreno del Levante en Mestalla y en Sevilla. Sin embargo, apenas acumula 220 minutos este curso repartidos en ocho partidos.

La otra opción que maneja Paco López es abandonar su 1-4-4-2 más habitual para jugar con cinco defensas y prescindir de un centrocampista. Otra posibilidad, que el entrenador ha usado cuando el Levante ha estado por detrás del marcador, es jugar con tres futbolistas en el centro del campo y tres más en ataque.

Sin Campaña ni Bardhi sobre el césped, el peso en la creación del juego va recaer casi exclusivamente en el valenciano Rubén Rochina, que además acaba contrato el próximo 30 de junio. Las conversaciones para su renovación están atascadas.

Pedro Zamora