Primera oportunidad ante el Rijeka

San Sebastián (España)/Zagreb 2 dic (EFE).- La Real Sociedad puede sellar su pase a dieciseisavos de la Liga Europa si gana este jueves al Rijeka y pierde el AZ ante el Nápoles, en un encuentro en el que recibe a los croatas en San Sebastián con el posible retorno de David Silva.

La vuelta del grancanario sería la mejor noticia por un conjunto guipuzcoano, que ha perdido frescura y efectividad en ataque sin Silva, con sendos empates en sus dos partidos de ausencia por una pequeña rotura muscular del internacional español.

Si las cosas no salen como espera Imanol Alguacil y los resultados no acompañan en la cuarta jornada, todavía tendrá una última baza, que es preferible no necesitar, ya que le obligaría probablemente a tener que ganar en Nápoles la próxima semana en el rebautizado estadio Diego Armando Maradona.

El entrenador blanquiazul cuenta con Andoni Gorosabel, que no juega desde el 1 de noviembre, con lo que potencia un lateral que se había quedado cojo y que obligó que, ante el Villarreal, tuviera que alinearse Aritz en banda. Aritz Elustondo, sin embargo, causa baja, por dos fracturas costales.

Alexander Isak, que descansó el domingo, es otro jugador que puede volver al once inicial, al igual que Portu, el delantero que se acogió a las rotaciones de Alguacil para llegar fresco a este encuentro, uno de los señalados para la Real pues tiene la llave de una buena inyección económica si supera esta liguilla.

El Rijeka llega al partido de Liga Europa ante la Real Sociedad lastrado por tres bajas por jugadores contagiados de la covid, pero manteniendo el optimismo y dispuesto a traerse tres puntos del Reale Arena, pese a que ya no tiene opciones de pasar a la siguiente fase.

El club confirmó ayer que tres de sus jugadores, cuya identidad no ha revelado, han dado positivo en las pruebas de coronavirus, por lo que no podrán participar el jueves en el partido de la quinta jornada de la Liga Europa.

El diario local Novi list afirma que no subieron hoy al avión Raspopovic, Arsenic, Smolcic, Cerin y Kulenovic, uno de sus mejores jugadores.

"Vamos con la intención de triunfar y el deseo de ganar los tres puntos", comentó hoy el defensa Danijel Stefulj antes de partir para la capital guipuzcoana, informa Novi list.

Stefulj dijo que se trata de un partido difícil contra "un rival de gran calidad", pero al que Rijeka plantó cara en el partido de ida, el pasado octubre.

"Tuvimos oportunidades que no aprovechamos y ellos marcaron en el minuto 90", comentó.

Desde la derrota por 0 a 1 en el partido en casa ante el club vasco, el Rijeka ha bajado en la primera liga croata del cuarto al quinto lugar.

Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino, Silva; Portu, Oyarzabal e Isak.

Rijeka: Nevistic; Tomecak, Galovic, Velkovski, Halilovic; Anastasio, Pavicic, Loncar, Muric; Stefulj, Andrijasevic

Árbitro: Joao Pinheiro (Portugal).

Estadio Reale Arena.

Hora: 21:00 CET(20.00 GMT).