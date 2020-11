Murthy minimiza la oposición a Lim y vincula protestas con “gente violenta”

Valencia, 30 nov (EFE).- El presidente del Valencia, Anil Murthy, restó este lunes importancia a los movimientos de oposición a la gestión de Peter Lim como máximo accionista del club y vinculó las protestas que ha habido con gente violenta en una entrevista organizada por LaLiga con periodistas de dieciséis países diferentes cuya transcripción publicó el club en su web.

“Hay un pequeño grupo del que puedes leer cosas a veces en la prensa. Para ser honesto, no tengo mucho tiempo que dedicarles... Su interés no es precisamente el bien del club. La gente retirada, los ‘ex’, necesitan cosas que hacer. Se mantienen ocupados involucrándose en cosas en las que no deberían involucrarse”, señaló.

“No me preocupa mucho lo que puedes leer en la prensa. Unos pocos cientos de personas fuera del estadio, la mayoría de ellos gente violenta involucrada en actividades ilegales... No me interesa mucho. Lo que me interesa y lo que queremos es involucrarnos con la gran mayoría de los aficionados”, apuntó.

Murthy dijo que lo que les importa de verdad son “la gran mayoría de los aficionados, la mayoría silenciosa” y desacreditó las denuncias que ha habido sobre supuestas irregularidades en algunos fichajes.

“Este grupo de personas que nos llevaron a mí, a Peter Lim y a otros a los tribunales, fueron rechazados en dos ocasiones. Básicamente son noticias falsas, esa es la mejor explicación que puedo usar. Noticias falsas. Todos los accionistas pueden mirar las cuentas; perdemos dinero todos los años. Hablar como si hubiera alguna operación clandestina para ganar dinero secreto… Creo que es vivir en un mundo de fantasía que no existe”, explicó.

Murthy dijo que el club ha perdido “cada año desde que Peter Lim compró el club, es más que evidente que Peter no compró el club para hacer negocio, siempre le ha gustado el fútbol y el Valencia CF es un gran club con una gran historia. ¿Quién no querría comprar el Valencia CF si tienes el dinero y el momento es adecuado?”.

Además, negó que el club esté en venta. “Creo que he respondido a esta cuestión varias veces. Peter Lim nunca ha considerado vender el club, el club no está en venta”, sentenció.