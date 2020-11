Murthy: "No hemos vendido a nuestros mejores jugadores"

Valencia, 30 dic (EFE).- El presidente del Valencia, Anil Murthy, negó que el club haya vendido a sus mejores jugadores en la última ventana del mercado, tal y como afirmó en el periódico inglés Daily Mail, tras llevar varios meses sin pronunciarse ante medios de comunicación valencianos o de ámbito nacional.

En esta última ventana, el Valencia traspasó entre otros a Dani Parejo, Francis Coquelin, Ferran Torres, Rodrigo Moreno y Geoffrey Kondogbia y no renovó el contrato de Ezequiel Garay.

“Hemos vendido jugadores por la simple razón de que los ingresos cayeron de doscientos a cien millones de euros. Si no vendes jugadores, no tienes dinero para pagar las nóminas, las deudas o a los proveedores que con sus servicios ayudan al funcionamiento del club; pero, repito, no vendimos a nuestros mejores jugadores, muchos siguen aquí todavía con nosotros”, insistió.

Murthy subrayó que la crisis económica les ha empujado a dar a la cantera el protagonismo que querían y anunció que desean que cada temporada haya un mínimo de siete jugadores formados en la ciudad deportiva de Paterna en el primer equipo.

“Queremos usar la Academia para alimentar la identidad y la filosofía del club. Queremos un mínimo de siete canteranos en el primer equipo. Esta situación nos ha dado la oportunidad de hacer algo que queríamos poner en marcha desde hace años”, señaló.