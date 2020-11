El Atlético insiste, el Madrid reincide

Madrid, 28 nov (EFE).- Ya por las 25 jornadas invicto, la insistencia es una cualidad innegociable en el Atlético de Madrid de Diego Simeone, ganador de mérito en Valencia por el afortunado 0-1 de Lato en propia puerta para seguir en números de líder, de los que se distancia aún más el Real Madrid, reincidente en casa y en la Liga, derrotado 1-2 por el Alavés y con otra lesión de Eden Hazard.

En una jornada de homenaje a Diego Armando Maradona, fallecido el pasado miércoles, con minutos de silencio, con el aplauso emocionado de Diego Simeone en Mestalla en memoria de su amigo y excompañero en la selección argentina y con una camiseta gigante del '10' en Valdebebas, la sesión de este sábado de LaLiga Santander reafirma al Atlético, alerta al Real Madrid y relanza al Sevilla.

Ya son seis triunfos consecutivos del equipo rojiblanco, que no sólo es el único que se sostiene como invencible en esta campaña del torneo, sino que transmite sensaciones potentes y gana con una constancia que no lo hacía desde hace dos años y medio. Desde febrero de 2018, cuando también encadenó tal registro de victorias.

La confirmación en Mestalla, sin Luis Suárez ni Diego Costa, demuestra que apunta muy alto. De nuevo con la elasticidad táctica de siempre -partió de un 3-5-2- y con Joao Félix de suplente -entró después del descanso-, el Atlético se impuso en el marcador en el segundo tiempo, con un centro de Yannick Carrasco, también de inicio en el banquillo, que Lato impulsó hacia su propia portería (0-1).

Era el minuto 79. Ya estaba sobre el césped Geoffrey Kondogbia, enfrentado al que fue su equipo al inicio del curso, y ya fue definitivo para la victoria del Atlético, que presiona a la Real Sociedad. El equipo de Simeone suma los mismos puntos que la primera plaza del conjunto donostiarra, a prueba este domingo contra el Villarreal, pero con la diferencia que él ha jugado dos partidos menos. El martes espera el imponente Bayern Múnich en la Champions.

EL REAL MADRID, SÓLO DOS TRIUNFOS EN LAS ÚLTIMAS SEIS JORNADAS

No hubo respuesta del Real Madrid. No encuentra el factor más preciado en la Liga: la regularidad. Ni siquiera en su estadio, una fortaleza inaccesible no hace mucho, cuando se proclamó campeón de la Liga, pero este curso un territorio que ya han conquistado el Cádiz y el Alavés, que desde el principio creyó en la victoria.

Aunque otra vez recibió un gol de penalti, el 0-1 de Lucas Pérez en el minuto 4 por mano de Nacho, o aunque reclamó una pena máxima sobre Marcelo en el primer tiempo, el hecho de haber ganado nada más dos de sus últimos seis encuentros de la Liga exige una reflexión y una reacción del conjunto blanco, a seis puntos del liderato.

En el minuto 4 también, pero del segundo tiempo, Joselu agrandó la herida con el 0-2. La ocasión se la regaló Thibaut Courtois, con un fallido despeje con el pie. El portero belga, en cualquier caso, hizo varias paradas de mérito para aliviar su responsabilidad en la derrota del Real Madrid, como un duelo con Lucas Pérez. El partido terminó 1-2, con el gol de Casemiro en la ofensiva final, que incluyó en la última jugada un tiro al larguero de Isco Alarcón.

Mucho antes, Eden Hazard sufrió otra lesión. Por su propio pie abandonó el terreno de juego en el minuto 28 en el estadio Alfredo Di Stéfano. Es una lesión muscular. Un percance que frena otra vez al internacional belga en el conjunto blanco y supone un nuevo contratiempo en la inestabilidad liguera que atraviesa su equipo, que encadena tres jornadas sin ganar: uno de nueve puntos jugados.

OCAMPOS Y EN NESYRI RESUELVEN EN HUESCA

En el minuto 83, Lucas Ocampos desbordó y asistió en el 0-1 a En Nesyri -cinco goles en sus seis últimos encuentros oficiales- para la victoria en Huesca del Sevilla, que también está en racha: ha ganado sus últimos cinco compromisos entre la Liga y la Liga de Campeones, tres de ellos en el campeonato, para reponerse de las dudas que generaron sus tres derrotas consecutivas precedentes.

Ya es quinto el conjunto andaluz, cuya victoria mantiene en la inestabilidad y la frustración al Huesca. Es el único que no ha ganado aún ningún partido en esta temporada de LaLiga Santander. Y el efecto en la clasificación ya es inevitable. Es penúltimo. Ha sumado 7 de los 33 puntos disputados hasta ahora. Un empate del Celta este domingo le dirigiría al fondo de la tabla del torneo.

Nada que ver con los otros equipos ascendidos la pasada temporada: el Elche y el Cádiz, que abrieron la sesión del sábado con un duelo entre sí. No lo ganó ninguno de los dos.

El primero, por cuarta jornada seguida, las tres últimas con el mismo 1-1 en el marcador; el segundo, por tercera cita, aunque altera su dinámica de dos derrotas. "Sumar siempre es bueno, pero el partido no lo ha sido. Se debe hacer algo más cuando un partido se pone de cara", exigía Álvaro Cervera, el técnico del conjunto andaluz, en superioridad numérica todo el segundo tiempo.

No aprovechó del todo el Cádiz la expulsión del argentino Lucas Boyé. El autor del 1-0 en el minuto 37 vio su segunda amarilla al borde del descanso. Sólo le valió al equipo visitante para empatar el duelo, en el 54 por medio de Álvaro Giménez. Sólo un punto, cuando la perspectiva, quizá, era para algo más. Ninguno de los dos, en cualquier caso, siente apuros en la clasificación de la Liga.

Iñaki Dufour