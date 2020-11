El Atlético prepara la visita a Valencia sin Oblak, que estuvo en el gimnasio

Majadahonda (Madrid), 27 nov (EFE).- El Atlético de Madrid preparó esta mañana su visita a Mestalla para medirse al Valencia este sábado (16.15 horas, -1 GMT) sin el guardameta esloveno Jan Oblak, que se ejercitó en el gimnasio pero no debería tener problemas para jugar el duelo liguero.

El resto de ausencias fueron los jugadores que ya estaban apartados, bien por las cuarentenas por coronavirus -los uruguayos Luis Suárez y Lucas Torreira-, bien por las diferentes lesiones -Diego Costa, el mexicano Héctor Herrera y el croata Sime Vrsaljko-, a excepción del lateral Manu Sánchez, que saltó al césped para hacer carrera tras haber estado ausente por lesión dos partidos.

El entrenador argentino Diego Pablo Simeone apenas cuenta con variantes para introducir respecto al once que empató 0-0 contra el Lokomotiv de Moscú ruso el miércoles, pero sí podrá disponer del centrocampista francés Geoffrey Kondogbia, que no puede jugar en la Liga de Campeones al no estar inscrito y regresa al que fue su estadio hace apenas un mes, por lo que podría dar descanso a alguno de sus centrocampistas.

Sin sus dos arietes de referencia, Suárez y Costa, una parte del entrenamiento estuvo centrada en los jugadores que pueden ejercer en punta. El portugués Joao Félix, el argentino Ángel Correa y Marcos Llorente, este último que llegó como pivote defensivo pero ya es a todos los efectos un delantero, que ensayaron acciones en las que recibían el balón, se giraban y buscaban la portería rival.