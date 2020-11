Paco López: “Me puedo sentir respaldado, pero ya sabéis cómo funciona esto"

Valencia, 26 nov (EFE).- El entrenador del Levante, Paco López, aseguró este jueves que está tranquilo y que se siente respaldado por el club, pero que su continuidad al frente del equipo no depende de él porque "ya se sabe cómo funciona esto" y afirmó que sólo se centra en romper ante el Real Valladolid la mala racha de siete jornadas sin ganar.

“Es una situación que uno no puede controlar. Mi equipo, es el Levante, me duelen las derrotas y me duele no sé si más o igual que a cualquier otro aficionado”, agregó Paco López en la rueda de prensa previa al partido del viernes en Zorrilla.

El entrenador del Levante dijo que no sabe si este es su momento más complicado desde que llegó al Levante en marzo de 2018 y subrayó que han pasado "situaciones muy difíciles", peor que las han olvidado muy rápido.

“No sé si en las anteriores temporadas el Levante tenía unas rachas magníficas, no tengo ni idea, pero creo que siempre ha sido un equipo que por lógica ha perdido más que ha ganado. Desde que yo estoy aquí hemos estado así siempre: que si UEFA, que si bajamos, que si bajamos y que si UEFA ”, matizó.

Paco López insistió en que pese a que es una situación incómoda para él y para los jugadores, no puede distraerse con las noticias sobre su futuro. “Sé que es importante mantener la mente en el presente y no anticipar o inventar posibles situaciones futuras. El presente me dice que soy entrenador del Levante”, comentó.

“Creo que no me habéis visto nunca excesivamente nervioso porque entiendo lo que es este mundo. Me ocupo de esforzarme en lo que depende de mí. He tenido experiencias personales y familiares muy duras y puede que todo esto me haya ayudado”, agregó.

El técnico levantinista agradeció el apoyo recibido por el entrenador rival, Sergio González, y admitió que está “a la orden del día que se especule con la continuidad o no” y que esas situaciones son inherentes al cargo que ostentan. “Así estamos y suele pasar con los entrenadores cuyos resultados no están funcionando”, indicó.

Paco López, además, dijo que el partido es “trascendental” y que los jugadores sienten que “van a seguir dándolo todo” y explicó que el Real Valladolid es un equipo cargado de moral después de dos victoriaguidas en LaLiga.

“El Valladolid siempre ha sido un rival muy incómodo. Llevaban siete partidos sin ganar y estos dos últimos los han ganado, están eufóricos y es lo que nos toca a este tipo de equipos, rachas malas de las que de repente sales”, resumió.