Hermoso: "Es una forma de demostrar a mucha gente que puedes estar ahí"

Madrid, 26 nov (EFE).- La delantera del Barcelona y de la selección española Jennifer Hermoso consideró que su nominación al premio a la mejor jugadora del año es "una forma de demostrar a mucha gente que puedes estar ahí" y confió en que "sea el comienzo de una larga historia del deporte español".

"Es algo que puedes imaginar o soñar algún día, pero no llegas a verte nunca en esa lista y ahora cuando estás es un regalo muy grande porque son muchos años de trabajo y es una manera de demostrarme a mi y a mi mucha gente que puedes estar ahí. Es un orgullo y una responsabilidad, para recordar que seguimos aquí y espero que sea el comienzo de una larga historia del deporte español", afirmó.

En conferencia de prensa junto al seleccionador, Jorge Vilda, en vísperas del partido contra Moldavia, de clasificación para la próxima Eurocopa, Hermoso señaló que podría haber más jugadoras españolas entre las aspirantes como Alexia Putellas, aunque falta un "pequeño empujón" para

"Alexia podría estar en esa lista pero pienso que nos falta ese pequeño empujón de ganar algo grande para que nos tengan más en cuenta, que se de a conocer el fútbol español en el resto del mundo, pero vamos a ir convenciendo y espero que llegue lo antes posible. La mayoría de las que están han ganado títulos con sus selecciones o clubes", señaló.

Hermoso, que dijo que en estos momentos "no podría" elegir una ganadora entre las candidatas anunciadas ayer por la FIFA, habló también de la llegada de jugadoras jóvenes a la selección española, que tras el partido de mañana contra Moldavia se enfrentará, también en la Ciudad del Fútbol de las Rozas, a Polonia.

"Toda la jugadora que vienes es porque se lo merece. Para mi no hay edades, si estás aquí es porque te lo has ganado. Creo que tenemos suficiente nivel para competir todas al máximo, la edad es un número. Las jóvenes vienen con una ilusión que se agradece, miras atrás y dices yo he pasado por eso, pero todas vamos a ir a una", apuntó".