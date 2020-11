Personalidades de Argentina expresan su tristeza ante la muerte de Maradona

Buenos Aires, 25 nov (EFE).- Personalidades del deporte, la política y la cultura de Argentina expresaron este miércoles su tristeza ante la muerte de Diego Armando Maradona y también el recuerdo con gratitud por lo que el exfutbolista dio a los argentinos.

"Muy triste! Gracias Diego por tan lindos momentos! Abrazo enorme para toda su familia y para un pueblo que lo amó profundamente", escribió el ex jugador de baloncesto Manu Ginobili a través de Twitter.

El tenista Juan Martín del Potro también expresó su reacción ante el fallecimiento del astro del fútbol: "Siento que volvés al lugar que te pertenece, el cielo. Para mí nunca vas a morir. Descansá en paz".

Por su parte, el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019), titular de la Fundación FIFA, manifestó que es "un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos".

"Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio", afirmó.

El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Santiago Cafiero, sostuvo, por su parte, que Maradona "llenó de felicidad al pueblo argentino" y "fue, es y será bandera" del país suramericano.

"Un fuerte abrazo a toda su familia y seres queridos en este momento tan difícil", dijo Cafiero.

Por su parte, el ministro de Deportes y Turismo de Argentina, Matías Lammens, sostuvo que este miércoles "se fue el mejor".

"Qué tristeza enorme. Escribo y todavía no creo que sea cierto. Siempre pensé que este día nunca iba a llegar. Te quiero, te querré y te quise siempre, Diego. Gracias", expresó Lammens a través de Twitter.

En el ámbito del espectáculo y la cultura, las reacciones también se han multiplicado ante la noticia del fallecimiento de Maradona, que murió este miércoles, a los 60 años.

"Creí que el Diego era inmortal. Que triste! Mi pésame a su familia, a mi país y a los incondicionales que estuvieron a su lado, muy duro!", señaló la actriz Moria Casán.

La cantante Soledad Pastorutti también expresó su sorpresa ante el fallecimiento del ex futbolista: "No asimilo la noticia ... Un tipo así no muere nunca... Dolor y tristeza ... Corazón negro. Maradona, la Argentina no lo puede creer".