Lozano defiende en el Congreso la actuación del CSD en el caso Dépor-Fuenlabrada

Madrid, 24 nov (EFE) La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, defendió en el Congreso su actuación y la del organismo durante el caso "Deportivo-Fuenlabrada" el pasado verano, así como su obligación de actuar para resolver los conflictos entre la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga.

Lozano respondió así en la comisión de Cultura y Deporte al diputado Popular Javier Merino, quien reprochó a la secretaria de Estado haber tenido un comportamiento "muy erróneo" en el citado caso, haber querido "interferir en el desarrollo deportivo" y "mediar en el fútbol con ansia de foco para tener notoriedad".

"La legislación vigente otorga al CSD ese papel de mediación que al parecer a usted le molesta porque me pone a mi en el foco mediático. La ley manda que la Federación y la Liga se pongan de acuerdo en su convenio de coordinación y cuando no es así manda al CSD que resuelva esos conflictos. Mi voluntad es cumplir la ley, solucionar los problemas y es lo que he estado haciendo respecto al fútbol y todo lo demás y lo que voy a seguir haciendo", dijo Lozano.

La secretaria de Estado negó con contundencia al responder la pregunta del diputado popular sobre si había llamado a la alcaldesa de La Coruña "para comprar su silencio sobre el 'Caso Fuenlabrada' a cambio de inversiones del Gobierno de España en instalaciones deportivas de la ciudad".

"No confirmo esa información. No voy a entrar en desmentir una por una todas las falsedades que ha dicho. Si manipula no sea tan burdo, sea más creativo y más sutil. Espero que el Partido Popular sea capaz de aportar algo más creativo", agregó.

Merino afirmó que "la alcaldesa, del PSOE, se quejó amargamente de cómo estaban ocurriendo los hechos" el pasado verano y cuestionó que el CSD dijera en julio que "el Fuenlabrada había puesto en peligro la salud pública" cuando después "en noviembre le eximieron de responsabilidad".

"Dicen lo contrario. Hubo una declaración del ayuntamiento de La Coruña pidiendo su dimisión, pasaron cosas muy graves y aquí no se dio ningún tipo de respuesta. Usted siempre quiere mediar en el fútbol con ansia de foco para tener notoriedad. Mientras en agosto nosotros pedíamos su comparecencia usted desapareció", añadió.

Irene Lozano aclaró que en julio se aludió a la situación sanitaria que se había creado en La Coruña por los contagios detectados en la plantilla del Fuenlabrada, cuando el club se encontraba allí para jugar partido de la última jornada de Liga en Segunda división, y que en noviembre el CSD hizo una resolución contra una petición de dos clubes para inhabilitar al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Son cuestiones que nada tienen que ver. A quien ha declarado persona non grata La Coruña es a Tebas no a mí. Nadie del sector del deporte ha pedido mi dimisión. Le pido que se conecte con la sensibilidad del deporte. Nos echa en cara cosas que hemos hecho mal y que el sector del deporte nos elogia", argumentó Lozano.