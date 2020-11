Koeman: "No estoy preocupado por el campeonato"

Madrid, 21 nov (EFE).- Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, explicó este sábado, tras la derrota contra el Atlético de Madrid, que el gol encajado al borde del descanso es un "fallo" que "no puede pasar" y asumió la responsabilidad como técnico de la situación, aunque abogó por "seguir confiando" en sus jugadores y aseguró que no está "preocupado por el campeonato", ya a 9 puntos del liderato.

Su equipo ha sumado once de los 24 puntos de esta Liga. "Como cualquier entrenador eres el responsable. Sabemos que hay que mejorar los resultados y seguir confiando en los jugadores que tengo. Estamos trabajando, pero hay que mejorar cosas defensivamente y en ataque. En lo demás, no puedo hacer más. Intento poner el mejor equipo que podemos tener disponible y los jugadores han hecho todo hasta el último segundo para lograr el resultado", explicó.

"No estoy preocupado por el campeonato, pero sí necesitamos una serie de partidos ganados", añadió durante la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano, donde su equipo perdió por 1-0 frente al Atlético de Madrid. El gol lo marcó Yannick Carrasco en el tiempo añadido del primer tiempo. Fue decisivo.

"Creo que en principio hemos hecho el máximo después para igualar el partido. No hemos tenido muchas ocasiones, pero sí dos claras para empatar el partido. Siempre cuesta en un partido complicado. Sabemos que ellos defienden muy bien y es complicado generar muchas oportunidades y sobre todo estar bien cuando pierdes el balón. El gol del Atlético ha sido fallo nuestro, porque en un minuto como estaba el partido, 47 más o menos, teniendo el balón, perdiéndolo y te meten el gol 1-0 no es bueno. No puede pasar", advirtió.

Su equipo también perdió por lesión a Gerard Piqué, que se dañó la rodilla en un choque con Ángel Correa. "De Gerard hay que esperar. Claro que he visto que se ha hecho mucho daño, se ha ido fuera y todavía no he hablado con el médico ni con Gerard. Por eso he dicho que hay que esperar a mañana para saber algo más", afirmó.

"Claro que estoy preocupado, como cualquier entrenador, porque hoy en día hay muchísimas lesiones por parte de los jugadores por el calendario que tenemos y en ese sentido estoy preocupado como cualquier entrenador y esperar a mañana a ver cómo están los dos jugadores. Si van a estar un tiempo fuera, no lo sé", expuso Koeman, en referencia a Piqué y también a Sergio Roberto, con un tirón, al tiempo que señaló que el central Araujo está "entrenando individualmente" y no cree que llegue "al martes ni al domingo".