Zidane: "Perdemos dos puntos"

Vila-real (Castellón), 21 nov (EFE).- El entrenador del Real Madrid,, Zinedine Zidane, comentó en la rueda de prensa posterior al empate de su equipo ante el Villarreal que considera que perdieron dos puntos en un encuentro que señaló que tenían controlado.

“Perdemos dos claramente. Debo felicitar a mis jugadores ya que lo han hecho bien. creo que por el esfuerzo merecíamos los tres puntos y no hacerlo es una pena. Felicito a mis jugadores por el esfuerzo, teníamos el partido controlado y se nos ha escapado en una jugada”, lamentó.

El técnico francés fue preguntado por la posible salida de Isco en el mercado invernal y al respecto comentó que "no hay nada. De todas formas de lo que está dentro no hablamos. Es jugador del Madrid, está dentro y no hablamos”.

En el encuentro de La Cerámica reapareció Hazard y sobre la actuación del belga señaló que "ha estado tiempo sin jugar y es verdad que debemos gestionar los minutos, pero está con nosotros y está bien".

Por último, Zidane aseguró que "tengo la misma ilusión y siempre será así hasta el último día. No te preocupes, vosotros seguid así y yo seguiré a lo mío”.