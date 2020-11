La Brasil de Tite, imparable en las eliminatorias mundialistas

Sao Paulo, 18 nov (EFE).- El juego no enamora, pero los números impresionan. No hay rival en Suramérica para la Brasil de Tite, quien no ha perdido ni un solo partido de eliminatoria mundialista desde que asumió el cargo de seleccionador en junio de 2016.