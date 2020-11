Iborra: Ver el trabajo diario del equipo es lo que me hace ser muy optimista

Vila-real (Castellón), 10 nov (EFE).- El centrocampista del Villarreal Vicente Iborra señaló que el buen trabajo que realizan en los entrenamientos, así como la ambición del grupo le hace ser muy optimista de cara al futuro en esta temporada, en la que actualmente ocupan la segunda plaza en LaLiga y son primeros de grupo en la Liga Europa.

"Valoro muy positivamente el momento del equipo, a parte de la clasificación, lo que más confianza me da es ver al equipo cada día trabajar en cada entrenamiento, ver las ganas de todos los compañeros, el nivel de competencia de todos y el trabajo diario, es lo que me deja muy tranquilo. La verdad es que soy muy positivo de cara al futuro, insistió.

"El balance es muy positivo, estamos arriba en las dos competiciones, pero somos cautos. Vamos poco a poco, pero es verdad que el trabajo del equipo me hace ser optimista. Debemos mantener un equilibro, tenemos cosas buenas, pero también cosas a mejorar", continuó.

El veterano centrocampista valenciano recalcó que el Villarreal es "un equipo muy competitivo y maduro" que sabe afrontar los partidos y las diferentes situaciones, aunque agregó que "sabemos que debemos seguir mejorando. La clave es ahora que las cosas van bien seguir en esta línea y no bajar los brazos".

El Villarreal tras los importantes fichajes realizados y su buen arranque de temporada se ha convertido en uno de los candidatos al título en esta atípica competición liguera sin público. "No sé si esta Liga nos va a favorecer, estamos viendo una liga igualada y con sorpresas. Pero cada vez se hace más complicado ver una liga como las de antes, todo está muy igualado, por lo que para alcanzar un objetivo debes ser muy regular. Nuestro techo lo marcamos nosotros, con humildad y con trabajo", comentó.

El campeonato sufre ahora un parón debido a los compromisos de las selecciones nacionales, una situación que Iborra no considera que vaya a romper la buena dinámica de su equipo y que por contra les puede ayudar a mejorar físicamente, tras el apretado calendario al que han hecho frente en estas pasadas semanas, y recuperar a los compañeros lesionados.

"La dinámica era buena, pero este parón no viene mal para descansar, para aliviar la carga de minutos y para recuperar a la gente. Viene un calendario duro y es bueno poder trabajar para preparar este calendario. Lo que quieres es seguir jugando, pero como he dicho podemos recuperar gente y cargar pilas. Necesitamos recuperar compañeros", apuntó.

El Villarreal se medirá al Real Madrid en la reanudación del campeonato en un encuentro calificado por Iborra como "muy complicado", ya que explicó que el conjunto merengue "esté como esté siempre es un rival muy difícil. Tenemos toda la ilusión, sabemos de lo complicado, pero a la vez es muy ilusionante y poder demostrar que podemos competir y ganar a estos equipos".

Tras un inicio de temporada en el que no entraba en las alineaciones, Iborra se ha convertido en un habitual en el once inicial de los últimos partido, una situación sobre la que el futbolista señaló que "lo que me importa es que el equipo esté bien, independiente de jugar o no, lo importante es eso. Ahora estoy jugando y eso me hace estar bien, ya que puedo ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos".

"Mi actitud ha sido siempre la misma, he sido el mismo y he trabajado para estar lo mejor posible cuando me tocara y dar lo mejor de mí. He aprovechado mi oportunidad y he tratado de beneficiar al equipo en el momento que me tocaba estar en el campo", finalizó.