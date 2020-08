La alcaldesa de Coruña critica al CSD por su actitud en el Deportivo-Fuenlabrada

A Coruña, 27 ago (EFE).- La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha criticado al Consejo Superior de Deportes y le ha pedido que "no mire para otro lado" en lo referente a todo lo que ha rodeado al partido de LaLiga SmartBank entre el Deportivo y el Fuenlabrada y que, previsiblemente, acabará con el club gallego en Segunda B y el madrileño liberado de un descenso disciplinario.

Rey, que mantuvo este miércoles una conversación telefónica con la presidenta del CSD, ha recordado que "hubo una adulteración de la competición que perjudicó al Deportivo", en referencia al aplazamiento de su partido con el Fuenlabrada en la última jornada de Segunda División, que se iba a disputar en horario unificado.

La primera edil se ha referido a la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte de dejar sin competencias a la Federación Española de Fútbol para sancionar al Fuenlabrada con el descenso y que con la mediación del Consejo Superior de Deportes, se apruebe un calendario sin el conjunto coruñés en Segunda.

Rey entiende que el CSD es competente para tomar decisiones y pedir responsabilidades por "el gravísimo caso sanitario y deportivo" que se produjo en A Coruña en relación con el viaje del Fuenlabrada con casos positivos de COVID-19 en la plantilla.

La alcaldesa explicó que llamó a Lozano "tras conocer por los medios de comunicación, la relación entre el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y el equipo de fútbol del Fuenlabrada".

En esta llamada era importante, según la alcaldesa, conocer la postura del CSD "con respeto a la propuesta de inhabilitación del presidente al asegurar el propio Tebas que fue la persona responsable del viaje del equipo madrileño a la ciudad".

La titular del gobierno local aseguró que Lozano no le avanzó el resultado de la reunión de este jueves (17.00 horas) entre LaLiga y la Federación, con la intermediación del CSD para llegar a un acuerdo sobre el calendario de Primera y Segunda División.

Afirmó que en su conversación con Lozano no se le ofreció ninguna compensación para la ciudad para contrarrestar el descenso del Deportivo.

"Si alguien en el CSD entiende o cree entender que formulando algún tipo de actuación deportiva en la ciudad va a hacer que callemos y que no dejemos de denunciar lo que consideramos injusto, quiero aclarar que está errado", precisó.

Rey añadió que espera que "nadie, ni la presidenta Irene Lozano, ni el Consejo de Deportes ni ninguno otro organismo, entienda que el Gobierno local esta ciudad va a permitir que se aminore, en ningún caso" su "defensa de A Coruña" y sus derechos porque "A Coruña no se vende".

Además, pidió justicia para los que han incumplido "deliberadamente" los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, creando un riesgo para la salud pública y para la sociedad.

"¿Acaso el fútbol profesional está por encima de los demás? ¿A quién dirige el fútbol profesional se le permite saltar los protocolos? ¿Le permiten crear un riesgo sanitario y no pasa nada? No entiendo cómo se le imponen restricciones muy duras a sectores como la hostelería, la cultura y al resto de deportes y que en este caso no se exijan responsabilidades", cuestionó.

Rey consideró que el CSD "no está a la altura de las circunstancias" y avanzó que "el Ayuntamiento de A Coruña seguirá luchando para que se esclarezcan los hechos".

"Consideramos que se produjo una adulteración de la competición y como consecuencia, del descenso de categoría. Se le impidió al Deportivo jugar la última jornada en iguales condiciones que al resto de equipos", recordó.

Rey anunció que exigirá "responsabilidades en la justicia común" y deseó que "el Deportivo tenga éxito en sus reclamaciones" porque, en su opinión, "es de justicia".