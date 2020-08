Farré se reunirá hoy con grupos de la oposición por la moción de censura

Barcelona, 27 ago (EFE).- Jordi Farré, precandidato a las elecciones del FC Barcelona en 2015 y quien ya se ha postulado para los próximos comicios, se reunirá hoy con Manifest Blaugrana, Cor Blaugrana, Tsunami Blaugrana y Albert Perrín, ex directivo de la junta de Joan Laporta, según ha podido saber EFE.

La intención es llegar a un acuerdo para lleva a cabo una única moción de censura contra Josep Maria Bartomeu y su junta directiva después de que se hayan hecho públicas tres propuestas, la de Cor Blaugrana, la de Manifest Blaugrana y la del mismo Jordi Farré.

El precandidato ha sido quien hasta ahora ha ido más lejos al hacer el miércoles por la mañana la solicitud de moción en las oficinas del club después del burofax de Leo Messi informando de su deseo de marcharse del FC Barcelona.

Según declaró Farré a EFE, “el club ahora tiene cinco días hábiles para ponerse en contacto con mi grupo de trabajo y dar el visto bueno a la solicitud”. Este plazo finalizará el miércoles 3 a las 12 de la noche. Así, el jueves Farré ya podría ir a buscar las papeletas y a partir de entonces tendría 14 días hábiles para conseguir las 16.000 firmas necesarias para emprender la moción.

Ayer miércoles por la tarde, según informó hoy el diario ‘Sport’, se reunieron telemáticamente nueve grupos (Cor Blaugrana, Manifest Blaugrana, Dignitat Blaugrana, Senyor Ramon, SeguimentFCB, Bots Blaugranes, La Resistència del Palau y Noies Barça Twitter) para llegar a acuerdos y no interferirse.

En la reunión también participaron los precandidatos Víctor Font y Lluís Fernández Alà. En cambio, a pesar de que estaban invitados, no asistieron otros precandidatos como Joan Laporta y Agustí Benedito, quien ya intentó una moción en 2017 y ahora es partidario de conseguir la dimisión de Bartomeu en la Asamblea de Compromisarios de octubre con la desaprobación de las cuentas.

Dos precandidatos más, Emili Rousaud y Jordi Farré, no fueron invitados a la reunión. En el caso del segundo planea el desconcierto entre la mayoría de la oposición porque ha tirado por la vía recta y, según esta, hasta ahora no había buscado el apoyo de ningún otro precandidato ni ningún grupo del entorno azulgrana. Hay que tener en cuenta que una vez se empieza una moción de censura no puede tener lugar otra hasta pasado un año de la anterior.

Según SER Catalunya, los grupos del entorno azulgrana y los precandidatos reunidos tienen diferentes puntos de vista sobre cómo proceder a partir de ahora. Víctor Font, por ejemplo, apostó por incluir un punto del día en la Asamblea de Compromisarios que comportara la votación sobre si Bartomeu y su junta directiva deberían dimitir o no. Pero esta propuesta no es compartida por el resto de actores, que mayoritariamente abogan por llevar a cabo una moción paralela a la de Jordi Farré liderada por ‘Cor Blaugrana’, la plataforma que primero hizo pública su intención de presentar una moción.

Estas divergencias deberían quedar solucionadas mañana viernes, cuando se celebrará una rueda de prensa presencial conjunta, según ha podido saber la Agencia EFE.