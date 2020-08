Adán, con mentalidad de titular en el Sporting de Portugal

Lisboa, 26 ago (EFE).- En sólo una semana en el Sporting de Portugal, tras concluir su etapa con el Atlético de Madrid, el portero Antonio Adán espera ganarse la confianza del técnico Rúben Amorim para ser titular bajo palos.

Adán, que ya pasó uno de los momentos más íntimos del vestuario, cuando los recién llegados tienen que cantar en la cena del equipo, reconoció estar "contento y muy entusiasmado", en las declaraciones realizadas al canal del Sporting.

Sobre sus compañeros de equipo, asegura que "es un grupo muy bueno, fuerte y unido y con muchas ganas de comenzar la temporada".

Adán, portero de 33 años canterano del Real Madrid y que también pasó por el Betis, admitió que la pretemporada está siendo bastante exigente a nivel físico ya que "será una temporada dura y todo el equipo está mentalizado de eso".

La mentalidad del Sporting es la de "estar siempre arriba", recordó el guardameta, que adelantó que el equipo afrontará la próxima temporada con "ambición y entusiasmo".

"Yo, claro, tengo la esperanza de que el entrenador me elija (como titular) para poder aportar, pero si no me escoge trabajaré para ayudar al equipo", concluyó el cancerbero madrileño.