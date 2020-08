Nemanja Gudelj: El Sevilla funciona "como una gran familia"

Belgrado, 25 ago (EFE).- El serbio Nemanja Gudelj, centrocampista del Sevilla, asegura que permanecerá en el equipo campeón de la Liga Europa, que es para él como "una gran familia" en la que se encuentra "muy a gusto".

"El club y todos los del equipo funcionan como una gran familia. Eso se siente con claridad y por eso estoy muy a gusto en el club y por eso la temporada ha sido inolvidable", dijo Gudelj en declaraciones al diario serbio Novosti.

El pasado día 21, el Sevilla ganó al italiano Inter por 3-2 en la reñida final de la Europa League y conquistó así su sexto título de este torneo.

"Jugamos la final con el corazón y todo salió como era debido", indicó el jugador de 28 años, que llegó al Sevilla el año pasado procedente del Sporting portugués.

Gudelj disputó el partido tras recuperarse de la COVID-19, enfermedad que superó sin sufrir síntomas de importancia y, según dijo, pudo entrenar durante el aislamiento en casa y regresar bien preparado al equipo.

El antiguo futbolista de los neerlandeses Breda y Ajax aseguró que no tiene la intención de abandonar el Sevilla a pesar del interés de algunos clubes por él.

"En el Sevilla me siento excelente, me gusta mucho la cooperación con el entrenador (Julien) Lopetegui. Me quedo en el club ante el que hay muchos retos".

"Estamos ante la Liga de Campeones y la nueva temporada en España", recordó.

Lamentó que debido a las medidas de precaución por la pandemia del coronavirus el equipo no pudo "salir con la copa de la Liga Europa al centro de Sevilla ante la hinchada" para festejar el título.

Con la selección serbia, Gudelj jugará los partidos de la Liga de Naciones contra Rusia el 3 de septiembre y contra Turquía el día 6.