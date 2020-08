Pere Milla: "Sin duda es el gol de mi vida"

Girona, 23 ago (EFE).- Pere Milla, autor del tanto que ha devuelto, cinco años después, al Elche a LaLiga Santander tras su triunfo en Girona (0-1) reconoció que "sin duda" el anotado en el minuto 96 del partido de vuelta del playoff de ascenso era el gol de su vida.

"Sin duda lo es, estoy muy contento de estos chavales, cómo corren... hemos luchado y ya somos equipo de Primera División, y esto es increíble, aunque creo que nos lo merecemos" dijo a Movistar TV.

Destacó que el Elche de Pacheta "es un equipo" como se vio en el partido jugado en La Romare, que también salvaron in extremis.

"Sabíamos que necesitábamos un gol, no habíamos creado casi ocasiones pero he visto el centro y he dicho esta es la mía", explicó el héroe del equipo ilicitano que dedicó su histórico tanto a su familia y amigos.