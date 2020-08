Adán: "Venir al Atlético fue una de las mejores decisiones de mi vida"

Madrid, 20 ago (EFE).- Antonio Adán, portero del Atlético de Madrid durante las dos últimas temporadas y desvinculado ya del club con la finalización de su contrato, expresó este jueves que venir al conjunto rojiblanco fue "una de las mejores decisiones" de su "vida" y agradeció a la afición "su cariño y su apoyo en todo momento".

Campeón de la Supercopa de Europa en 2018 con el Atlético, con el que ha jugado siete partidos oficiales, seis como titular, con ocho goles en contra a lo largo de estos dos años, tras su llegada desde el Betis, se despidió con un vídeo en las redes sociales "de este increíble club" para "abrir una nueva etapa" en su "carrera".

"Ha llegado la hora y así lo siento. Muchos no entendieron que hace dos años viniera al Atlético de Madrid, pero debo decir que fue una de las mejores decisiones de mi vida. He crecido como persona y como profesional y me voy con grandes amigos", afirmó el portero de 33 años, antes de referirse a los seguidores del equipo madrileño.

"A vosotros afición, simplemente gracias. Gracias por vuestro cariño y vuestro apoyo en todo momento. Ha habido momentos de alegría y momentos difíciles, pero siempre, siempre, estáis ahí. Este club no puede estar mejor respaldado. Allá donde esté, siempre ¡Aupa Atleti!", continuó Adán en el vídeo de despedida.