Sergio González: "Desde que salió la opción lo tenía clarísimo"

Madrid, 13 ago (EFE).- Sergio González, nuevo futbolista del Leganés, aseguró durante su presentación que desde que conoció el interés del conjunto madrileño tenía 'clarísimo' su deseo de jugar en él.

"Puede que hubiera otros equipos, pero el Leganés apostó por mí. Desde que salió esta opción lo tenía clarísimo. Quería jugar en el Leganés. Me hace mucha ilusión jugar aquí. Vengo con humildad, pero con hambre. Quiero crecer con el club. Compartimos valores y formas de trabajar. No tengo dudas de que nos irá bien", comentó.

"Llevábamos tiempo en contacto y yo en todo momento he transmitido al club que quería venir aquí, de la misma manera que ellos mostraron su interés. Creo que ha sido bastante fácil. Estamos en sintonía, es un club humilde con ambición y esos son los valores que llevo a todos lados. Estoy seguro de que ya estamos en el mismo bando, somos uno", explicó.

El zaguero reconoció que su primera impresión ha sido 'muy buena': "Veo que es un club muy familiar y eso es algo muy positivo. Hay trabajadores que llevan mucho tiempo en el club, que han visto cómo ha crecido. Eso hace que haya sentimiento de pertenencia, algo buenísimo".

"También hay un grupo de jugadores que llevan ya tiempo aquí. Tenemos unos capitanes muy buenos que han implantado unos valores en el vestuario. Debemos tener claro que lo importante es el equipo, estar todos a una. Me subo a este barco a remar con todas mis fuerzas", manifestó.

En ese vestuario estarán también quienes pelearán por su puesto: "Sé que vengo a un club con grandes jugadores, es un buen equipo. Eso nos va a hacer buenos a todos. La competencia es alta y es bueno para el equipo ponérselo difícil al entrenador para que cada fin de semana, ponga al que ponga, acierte".

"Significa que están todos bien. Eso es bueno para el equipo. Estamos todos en un mismo barco, tenemos que dar lo máximo y ayudarnos los unos a los otros para conseguir los objetivos", añadió.

Todo ello con el objetivo de regresar a LaLiga Santander, aunque paso a paso: "Yo creo que eso queda muy lejos. Nuestra prioridad tiene que ser empezar con buen pie, ir conectando los jugadores y el cuerpo técnico. Que todos estemos en sintonía, que vayamos en la misma dinámica, en la misma línea, en la misma dirección. No tengo ninguna duda de que será así y de que llegaremos lejos".

"Tenemos que tener claro que la dificultad es máxima. Para cualquier objetivo. Tenemos grandísimos jugadores. Hay que ser humildes y saber la dificultad de esta categoría. Equipos con grandes jugadores han pasado apuros. Hay que trabajar en el día a día, en los entrenamientos, en cada partido. Si estamos todos en esa dinámica, llegaremos lejos", agregó.

Asimismo afirmó que ha seguido al club incluso durante la etapa de este en Segunda B y que vivió con expectación el desenlace del pasado curso, cuando los blanquiazules estuvieron cerca de salvarse en la última jornada.

"Yo creo que todos en este final de temporada nos hicimos del Lega porque ver a un equipo de la parte baja de la tabla, a un equipo pequeño, cómo lucharon contra el Real Madrid y otros muy grandes es para estar orgullosos. Este equipo ha demostrado que tiene alma y eso es muy bonito", apuntó.

"Que venga de Primera es atractivo porque llevaba unos años ya en la máxima categoría, lo que significa que estaban haciendo las cosas bien y se habían estabilizado. Que el club había crecido y sigue creciendo. Es un sitio muy bonito, muy atractivo para cualquier jugador. Yo personalmente no me lo pensé, tenía claro que quería venir aquí. Tenemos grandes jugadores pero los que vengan seguro que van a ser de máximo nivel", declaró.

Para él, además, su fichaje supone volver a Madrid: "Me hace especial ilusión, no sólo por volver a casa. En nuestra profesión va lo de ir viajando. Pero jugar en un equipo de Madrid es muy bonito. Me hace mucha ilusión. Me siento muy identificado con los valores del Leganés. Vengo con ilusión".

En cuanto a si le preocupa que los rebrotes de coronavirus pueda condicionar la pretemporada, señaló: "Es algo que tengo muy presente. Hay que tener en la mente que estamos viviendo, por desgracia, algo histórico. Hay que ser responsables y tener cuidado con lo que hacemos dentro y fuera de las instalaciones deportivas. También en nuestra vida diaria. Hay que convivir con ello".