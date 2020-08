Xavi: “Aún no es el momento de regresar al Barcelona”

Redacción deportes, 13 ago (EFE).- “Aún no es el momento de regresar al Barcelona”, considera Xavi Hernández, el excapitán azulgrana y actual entrenador del Al Saad catarí. “En enero les dije que no era el momento (de convertirse en el entrenador de su antiguo club), y ahora no me han contactado”, añade.