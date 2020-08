Riera anuncia su retirada del fútbol: "Se va el jugador, llega el entrenador"

Madrid, 10 ago (EFE).- Oriol Riera, futbolista del Fuenlabrada, anunció este lunes su retirada del fútbol a través de un comunicado publicado en la página web del club madrileño la ayuda de todos los clubes en los que ha militado y anunció que en su nueva etapa intentará ser entrenador.

"Después de 16 años como profesional pongo punto y aparte a mi carrera como jugador. Han sido años difíciles y a la vez bonitos. Me mueven los retos y ahora es momento de iniciar otro camino, se va el Oriol jugador y empieza el Oriol entrenador. Hace años que lo llevo pensando. Será un reto difícil, pero apasionante", explicó.

Riera reconoció que lleva tiempo pensando en su retirada y afirmó que está "emocionado" después de muchos años compartiendo vestuario con "mucha gente" que ahora habla de él con orgullo.

"Somos futbolistas durante un tiempo y dejamos de serlo rápido, y lo que queda es la persona. Lo que más me emociona es lo que dejas en un vestuario y ves que mucha gente sigue estando ahí", apuntó.

"Llevo tiempo pensando en la retirada, no es algo de ahora, llevo cinco meses reflexionando, años preparándome el titulo de entrenador, llevo tiempo queriendo serlo. Van pasando las temporadas y ahora veo que es el momento adecuado. También hay un momento personal que hace cambiar mis ideas. Lo echaré de menos, el día a día con los compañeros en el vestuario las bromas, me costará mucho, pero es algo muy meditado", agregó.

Para Riera, su mejor etapa profesional en la que estuvo en un mejor momento fue en el Alcorcón, en Osasuna y en el Deportivo. Para el ya ex futbolista del Fuenlabrada, en esos equipos, a lo largo de seis años, fue donde estuvo en su mejor estado físico y mental, cuando pasó de Segunda Dvisión a Primera y en el que sacó cosas positivas de malas situaciones.

"Yo creo que el partido de El Sadar contra el Real Madrid, los dos goles que marqué y que estuvimos a punto de ganar el partido. Fue una experiencia increíble con un ambiente increíble. Fue la experiencia que más contaré, la mediana de mis tres hijas quiere dedicarse al fútbol y es la que más pregunta y ese gol se lo he puesto y le encantó", manifestó.

También habló sobre su última etapa en el Fuenlabrada y reconoció que cuando llegó al club madrileño no tenía meditada su decisión de retirarse. Según fue pasando el tiempo, desveló, la opción fue surgiendo con la familia.

"No es solo un tema deportivo, también hay un tema personal. Mi mujer y mis hijas han vivido conmigo mi locura del fútbol y es ahora el momento de que ellas puedan crecer con más estabilidad. Es una decisión que tiene muchas patas".

"Del Fuenlabrada me llevo un vestuario en el corazón, gente muy grande que superó muchas adversidades con momentos difíciles. Junto con todos los empleados hemos superado de todo. En los últimos 11 partidos hemos visto qué es esto. Sin ganas de superarse de orgullo de ambición, no se llega a esto. Al final el agradecimiento el respeto de mis compañeros de la gente que trabaja en el club es de agradecer".

Asimismo, también tuvo palabras para dos entrenadores que fueron especiales en su carrera: Anquela y Bordalás, quienes le dirigieron en el Alcorcón. Sobre todo para el actual técnico del Getafe, de quien dijo que con él entendió mejor el juego "para ser mucho más peligroso".

Por último, recordó cuando Frank Rijkaard le convocó por primera vez para participar con el primer equipo del Barcelona: "Estaba en el cole, en la segunda hora, y me llaman para decirme que me tengo que ir con el primer equipo. Ese que el día de mi debut oficial en el Ciudad de Murcia sustituyendo a Saviola. Ese recuerdo es muy vago, ya que fue hace mucho y ya que ves a los compañeros como gigantes, y el cerebro no lo guarda, es una sensación extraña, pero fue muy bonito".