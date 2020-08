Guardiola frente a la proeza del rey de Europa

Londres/Madrid, 6 ago (EFE).- El Real Madrid necesita la proeza de firmar en el Etihad Stadium una remontada inédita en una eliminatoria de la Liga de Campeones, tras perder la ida en el estadio Santiago Bernabéu (1-2), ante el Manchester City de Pep Guardiola que tiene la cuenta pendiente de triunfar en la competición de mayor prestigio de clubes con el club inglés.

Cuando Jim Morrissey escribió "There is a Light that Never Goes Out" en 1985, seguro que no lo hizo pensando en el fútbol, pero su mensaje, de esperanza y de no rendirse, sirve de inspiración para un Real Madrid que visita este viernes el Etihad Stadium con la misión de remontar el 1-2 de la ida al Manchester City.

La canción del grupo de Manchester The Smiths relata un romance que o no ha existido o se ha roto de alguna manera ("Morir a tu lado sería una forma maravillosa de morir"). Un idilio que bien podría ser el del Real Madrid y la Champions League; una unión que en el pasado reciente fue gloriosa, pero que atraviesa un momento de duda tras la abrupta eliminación del curso pasado goleado por el Ajax en el Bernabéu y en la cuerda floja en el presente obligado a remontar.

El 1-2 de la ida permite al Manchester City sentirse favorito en una gran noche europea. Después de haber tropezado tres temporadas consecutivas, contra Mónaco, Liverpool y Tottenham Hotspur, el City al fin dio un puñetazo en la mesa en el Santiago Bernabéu y se estableció como un equipo a temer en el 'viejo continente'.

Pero el Real Madrid ha demostrado en numerosas ocasiones que no hay nada imposible en su competición fetiche, rey de Europa y con mano de hierro en la última década cuando conquistó cuatro de cinco ediciones, tres consecutivas con Zinedine Zidane al mando. Nunca perdió una eliminatoria el técnico francés en la Liga de Campeones y encara su prueba más difícil. Un cara a cara frente a Pep Guardiola, con admiración mutua y estilos de juego que prometen un partido vistoso. El Real Madrid necesita goles y el City no sabe jugar a defenderse con un entrenador que siempre basa todo desde la posesión.

Para la gran cita Zidane sufre la baja del gran referente. Sergio Ramos no estará tras ser expulsado en la ida y el que debía de ser el líder del proyecto, Eden Hazard, apunta a la suplencia al no tener buenas sensaciones en su tobillo operado. El técnico francés dejó en cada a Gareth Bale y James Rodríguez, en los que ya no confía y quiere fuera del club, y Mariano Díaz completa las ausencias tras sufrir coronavirus.

Las dudas a despejar por Zidane para su once radican en el lateral izquierdo, con el pulso Ferland Mendy y Marcelo, en el centro del campo entre Luka Modric, Fede Valverde o incluso Isco si mete cuatro centrocampistas, y definir el ataque en el que solo hay un jugador con la titularidad asegurada y al que se agarra el madridismo en busca del triunfo, Karim Benzema. El buen final de curso de Marco Asensio y Vinicius les hacen tener más posibilidades.

La exhibición de Kevin De Bruyne dejó casi rota la eliminatoria y los Sky Blues intentarán darle el último mazazo antes de coger el camino a cuartos. No estará Sergio Agüero, el mejor delantero del equipo, lesionado aún de la rodilla, pero el City contará con el siempre cumplidor Gabriel Jesús en punta y sobre todo con los puñales por las bandas, Raheem Sterling y Bernardo Silva.

Su velocidad a la contra, para penalizar el presunto dominio del Madrid en la búsqueda del gol, es una de las mayores armas de los de Pep Guardiola. En el medio no faltará Rodri Hernández, De Bruyne e Ilkay Gündogan, con las opciones de David Silva y Fernandinho también, mientras que las dudas estarán en la defensa, donde Aymeric Laporte es indispensable, y a su lado podría estar Eric García, la gran apuesta de Guardiola este año.

El lateral derecho será para Kyle Walker, con su capacidad para actuar como interior y generar superioridad en el medio, y el izquierdo alberga más dudas, con Benjamin Mendy suspendido por amarillas. Oleksandr Zinchenko es su recambio más natural.

. Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson; Zinchenko, Laporte, García, Walker; Rodri, Gündogan, De Bruyne; Silva, Sterling y Jesús.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Felix Brych (GER).

Estadio: Etihad Stadium.

Hora: 21.00 (20:00 hora local).