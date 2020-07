Praena: "No estamos en condiciones de exigir una fecha para poder jugar"

Madrid, 27 jul (EFE).- Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, comentó que había dos positivos menos de los que se creía, con lo que el número se reduce a 26 y aseguró que no estaban "en condiciones de exigir una fecha para poder jugar" contra el Deportivo.

También aseguró el presidente fuenlabreño, en el programa 'El Transistor' de Onda Cero, que en lo que respecta a la salud de los jugadores todo es mejor: "Casi ninguno tiene síntomas".

Respecto al partido contra el Deportivo que no se pudo disputar, Praena reconoció que no estaban "en condiciones de exigir una fecha para poder jugar".

"Todos los días hablamos con LaLiga para estudiar la evolución de los positivos", explicó el presidente, que informo de que su equipo "no quería entorpecer" el torneo, pero que querían jugar. "Ni mucho menos pretendemos generar perjuicios a terceros equipos", comentó.

"Después de los ataques que hemos recibido de otros clubes solo puedo decir que nuestra única intención es facilitar todo al máximo", aseveró.

LaLiga dio por sentado en un comunicado que el Fuenlabrada renunciaba jugar los playoffs de LaLiga Smartbank, y Praena lo desmintió: "No es así". "Veníamos toda la semana de un tira y afloja de sí-no, sí-no a jugar el partido", apuntó el presidente.

"Yo quiero facilitar todo lo posible, dentro de que yo no puedo competir. No tengo una varita para saber cuándo podremos jugar... hay que hacer reconocimientos médicos, no sabemos si dejará secuelas en los jugadores", razonó.

"Pierdo la fuerza de pelear por una fecha", porque no puede "tener paralizado al Elche, cuyos jugadores no pueden estar entrenando dos meses sin saber si van a jugar el playoff". "Puede ser que mis jugadores se hayan enfadado por esto", dijo Praena, sobre lo que los jugadores han podido percibir como una renuncia de la directiva a pelear por jugar LaLiga Smartbank.

"El comité de competición tendrá una resolución el lunes por la tarde", anunció Praena, sobre la decisión de si finalmente se jugará el partido contra el Deportivo.

Lo que no varía es su creencia con respecto al comportamiento del club: "El Fuenlabrada no hizo absolutamente nada mal". "Los encargados de comunicar son los laboratorios, y comunicaron a los organismos pertinentes". "No hubo ese famoso contacto estrecho", insistió.

El presidente del Fuenlabrada también comentó que "Tebas me ha llamado diciéndome que LaLiga asume la responsabilidad de lo sucedido y que lamenta lo ocurrido".

Y sobre cómo se resolverá todo y si el Fuenlabrada jugará en Segunda División, raena asegura que "si lo dicen así, lo acataremos. No tengo un argumento solido para decir una fecha. De ser así será una faena porque los chicos han trabajado mucho", observó.

"Es una desgracia que nadie quería y nos ha tocado a nosotros", concluyó Jonathan Praena.