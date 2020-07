El Marbella FC presenta el proyecto de su nuevo estadio

Redacción Deportes, 24 jul (EFE).- El Marbella FC y el Ayuntamiento de la ciudad presentaron este viernes el proyecto del nuevo estadio de fútbol para la ciudad, que se plantea como una “joya urbanística” que será “símbolo de la ciudad”, según explicó Óscar Ribot, director ejecutivo de 'Best of You', la empresa que gestiona el club.