Casillas no puede jugar en el Oporto por salud y porque no tiene contrato

Lisboa, 19 jul (EFE).- El guardameta español Iker Casillas no puede jugar en los encuentros que le restan al Oporto esta temporada, en la que ya se ha asegurado el título de campeón de Liga, porque ni tiene autorización médica ni contrato con el club, ha dicho este domingo el entrenador de los "dragones", Sérgio Conceição.

"Iker no puede jugar. Pienso que no tiene aval médico para jugar. Y él no tiene contrato con el Oporto, terminó", expuso Conceição en rueda de prensa.

No obstante, el técnico aclaró que "ni siquiera tiene que ver con eso".

"Incluso se podía hacer un contrato por un día o un mes, pero tiene que ver con el estado de salud. No es posible", agregó.

El entrenador del Oporto respondía así al ser preguntado por la campaña lanzada por un grupo de aficionados para que Casillas, de 39 años, jugase al menos un minuto en alguno de los dos partidos que faltan para terminar el campeonato.

Así, podría celebrar ser campeón junto al equipo en el terreno de juego.

"Las personas que piden eso no tienen idea de lo que pasa", ha zanjado hoy Conceição, que ha deseado éxitos al portero español en su futuro, que se especula podría estar en el Real Madrid como asesor de Florentino Pérez.

"Iker fue un jugador muy importante para nosotros. Si se confirmase su regreso al Real Madrid, que esté muy bien de salud y tenga mucha fuerza para este nuevo proyecto", sostuvo.

El guardameta español fue inscrito por el club en el campeonato nacional portugués a principios de temporada, cuando todavía se desconocía si podría volver a jugar, por lo que legalmente sobrevolaba la duda de si sería posible que Sérgio Conceição le dejase disputar algún minuto antes del fin de temporada.

Casillas llegó al Oporto en el verano de 2015 y en cuatro temporadas sumó 156 partidos con los "dragones", con los que venció una Liga y una Superliga lusa, a la que ahora se sumaría otro campeonato.

El 1 de mayo de 2019 sufrió un infarto de miocardio en un entrenamiento y acabó poniendo fin a su carrera deportiva como jugador.