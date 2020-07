Bordalás: "Es una final, ser o no ser, blanco o negro, la noche o el día"

Getafe (Madrid), 18 jul (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado en rueda de prensa que el choque ante el Levante, en el que se jugará sus últimas opciones de jugar en Europa la próxima temporada, será una final para su equipo.

Con una victoria, el conjunto madrileño jugará por el continente el siguiente curso. Cualquier otro resultado, le dejaría a expensas de los partidos que disputarán el Valencia y el Granada. Por eso, Bordalás es consciente de la importancia del encuentro.

"Para nosotros es una final, ser o no ser, blanco o negro, la noche o el día. Es el partido por el que cualquier equipo pagaría poder afrontarlo porque es una diferencia grande, estar o no estar. La plantilla está bien. Es consciente de que el partido de mañana es el más importante de todo el año", dijo.

Cuestionado por si piensa en alcanzar incluso la sexta plaza para evitar las fases previas de la Liga Europa, contestó que no contempla en ese objetivo: "Sólo pensamos en el partido de mañana. Es vital e importantísimo. Sólo nos vale conseguir la victoria. Es en lo que pensamos. No va a ser fácil, el Levante es un gran equipo. Lo demuestra todo el año y en temporadas anteriores. Sólo pensamos en eso", explicó.

"El partido del Levante es el más inmediato y el más importante de la historia reciente del Getafe puesto que tenemos la posibilidad de estar en Europa por segundo año consecutivo. Algo al alcance de muy pocos. Va a ser muy difícil. Los jugadores están muy concienciados de que nos jugamos el trabajo de todo el año", agregó.

Asimismo, indicó que jugar en Europa, por la situación generada por el coronavirus, sería algo "histórico" y resaltó que espera dar una alegría a toda su afición que se ha tenido que quedar en casa apoyando el conjunto madrileño. "Estamos obligados a hacer un partido impecable", manifestó.

"Lo jugadores son conscientes de que el partido de mañana es el último y que es importantísimo. Puede cambiar la historia de un club en el sentido de que puedes estar en Europa. Puede cambiarles a ellos su futuro profesional y su caché. Son muchas cosas y el mensaje no va a ser distinto al de otros partidos", añadió.

Sobre el Levante, señaló que es un equipo "muy competitivo" con un magnífico entrenador y que "hace muy bien las cosas". Además, declaró que sus jugadores tienen mucha calidad y mucho talento uy que no regalarán nada al Getafe aunque no se jueguen nada.

Por último, habló sobre las informaciones que le sitúan la próxima temporada en equipos como el Valencia y expresó su disconformidad con preguntas sobre temas como ese cuando su equipo se juega estar o no en Europa.

"Todo ese tipo de preguntas no me parecen muy respetuosas en estos momentos. Tengo contrato con el Getafe, Nos estamos jugando algo muy importante, estamos en dos competiciones y no voy a opinar sobre esas preguntas porque no tienen fundamento", concluyó.