Soldado dice que se han superado "con creces" las expectativas con las que llegó

Granada, 17 jul (EFE).- El delantero del Granada CF Roberto Soldado reconoció este viernes que esta temporada se han superado "con creces" las expectativas con las que llegó el pasado verano al conjunto rojiblanco.

Soldado, que seguirá una campaña más en el Granada, explicó en unas declaraciones remitidas por el club a los medios que el hecho de estar compuesto el vestuario por "grandes profesionales" es lo que ha llevado al equipo andaluz a firmar "un año excelente".

"Lo que tenía pensado cuando vine lo he superado con creces, no conocía a nadie cuando llegué pero con el paso de los entrenamientos he ido viendo de qué gente me he rodeado", añadió.

Sobre las opciones de que el Granada concluya la temporada en puestos de competición europea, comento qué "ojalá" puedan "acabar bien" la temporada y que el buen momento del equipo "dure mucho tiempo".

Soldado destacó de la victoria lograda por el Granada este jueves ante el Mallorca (1-2) que "el equipo creyó pese a ir con el marcador en contra" y resaltó la capacidad que tuvieron para "remontar ante un equipo que necesitaba ganar para mantener la categoría".